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Trabzonspor’un golcüsü Ekuban´ın acı günü
Trabzonspor

Trabzonspor’un golcüsü Ekuban´ın acı günü

Trabzonspor´un forvet oyuncusu Caleb Ansah Ekuban´ın annesi Sabina Amissah´ın, dün gece geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiği ve oyuncunun da İtalya´ya gittiği belirtildi.

27 Kasım 2018 12:20

Trabzonspor’lu futbolcu Caleb Ansah Ekuban'ın annesi Sabina Amissah hayatını kaybetti.

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Trabzonspor Kulübü’nden konuyla ilgili olarak başsağlığı mesajı yayınlanırken, yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Caleb Ansah Ekuban´ın annesi Sabina Amissah´ın, dün gece geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu hayata gözlerini yumduğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Trabzonspor Kulübü olarakvefat haberinin ardından bu sabah cenazenin defnedileceği İtalya’ya hareket eden Caleb Ekuban´ın acısını paylaşıyor, kendisine ve ailesine başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Son güncelleme 12:26 | 27 Kasım 2018
Caleb Ansah Ekuban trabzonspor
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