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SON DAKİKA | Trabzonspor’da Onazi şoku!
Trabzonspor

SON DAKİKA | Trabzonspor’da Onazi şoku!

Trabzonspor2un Nijeryalı yıldızı Ogenyi Onazi'nin 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

27 Kasım 2018 15:17

Trabzonsporlu futbolcu Ogenyi Onazi’de yapılan fiziki muayene ve çekilen MR neticesinde ikinci derece kas yaralanması tespit edildiği bildirildi.

Kulüp doktoru Hakan Bozdoğan, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Onazi’nin sağlık durumu ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Onazi’nin kas ağrısı şikayetleri olduğunu belirten Bozdoğan, şunları kaydetti:

“Süper Lig’de oynadığımız Fenerbahçe maçı sonrasında sağ baldırında kas ağrısı şikayeti olan sporcumuz Ogenyi Onazi’de yapılan fiziki muayene ve çekilen MR neticesinde ikinci derece kas yaralanması tespit edilmiştir. Tedavisine başlanan oyuncumuzun 3 hafta içerisinde takımla birlikte çalışmalara başlaması beklenmektedir.”,

27 Kasım 2018 Trabzonspor`un borcu açıklandı! Trabzonspor'da Denetleme Kurulu, bordoümavili kulübün toplam borcunun, 1 milyor 216 milyon 380 bin lira olduğunu açıkladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:37 | 27 Kasım 2018
Ogenyi Onazi trabzonspor
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