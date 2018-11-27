Son dakika… River Plate-Boca Juniors maçı için karar verildi

Çıkan olaylar nedeniyle ikinci kez ertelenen River Plate-Boca Juniors maçı için karar verildi.

Güney Amerikalı organizasyon sahibi CONMEBOL’un yaptığı açıklamaya göre; Copa Libertadores finalinin ikinci maçı 8 ya da 9 Aralık tarihinde oynanacak.

Maçın Arjantin dışında bir ülkede yapılacağı ancak kararın henüz disiplin komitesi tarafından onaylanmadığı öğrenildi.

Öte yandan iki takım arasında oynanacak dev derbi için Paraguay, Brezilya, Amerika ve İtalya’dan teklifler geldiği belirtildi.

Boca Juniors ve River Plate arasında oynanan ilk maç 11’lik beraberlikle sona ermişti.

MAÇ İKİNCİ KEZ ERTELENMİŞTİ

Cumartesi günü oynanması planlanan Boca Juniors-River Plate karşılaşması, maç öncesinde Boca Juniors oyuncularını taşıyan otobüsün taşlanması nedeniyle ikinci kez ertelenmişti. Taraftarların otobüse attığı taş ve sopalar nedeniyle 6 futbolcu yaralanmış, Boca kaptanı Pablo Perez gözünden ciddi şekilde hasar görmüştü.

Boca Juniors, River Plate’in turnuvadan diskalifiye edilmesini talep ederken CONMEBOL Başkanı Alejandro Dominguez, “Maçın Arjantin’de oynanması artık doğru olmayabilir. Hafta sonu gördüklerimizin futbolla ilgisi yok. Bu ortadan kaldırılması gereken bir hastalık” dedi.

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