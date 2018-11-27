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Sneijder: Bir gün Galatasaray’a geri döneceğim…
Galatasaray

Sneijder: Bir gün Galatasaray’a geri döneceğim…

Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, sarı-kırmızılılarla ilgili konuştu. Hollandalı, Galatasaray'a bir gün futbolcu veya teknik direktör olarak geri döneceğini söyledi.

27 Kasım 2018 10:28

Katar Ligi takımlarından El-Garafe’de forma giyen eski Galatasaraylı futbolcu Wesley Sneijder, Beyaz TV’de yayınlanan programa çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de harika zaman geçirdiğini söyleyen Wesley Snejder, kalbinin hala sarı kırmızı olduğunu söylerken, “Türkiye’den ayrıldığımdan bu yana taraftarı, kulübü ve ülkeyi özlüyorum. Benim halkkımda konuşulması harika. Ben de taraftarı özlüyorum. Galatasaray ve taraftarı hala kalbimde. Bir gün teknik direktör ya da futbolcu olarak Galatasaray’a döneceğim. Galatasaray inşallah Şampiyonlar Ligi’nde de başarılı olur.” dedi.

“GALATASARAY’A GERİ DÖNECEĞİM”

Fatih Terim’e minnettar olduğunu kaydeden Wesley Sneijder, “Beni Galatasaray’a transfer eden Fatih Terim’dir. Onunla çok iyi ilişkimiz var. ultrAslan dünyanın en iyi taraftarı. Yaptığı işleri beğeniyorum. Youtube’dan hala ailemle birlikte videolarını izliyoruz. Hala kalbimdeler. Galatasaray’a geri döneceğim.” diye konuştu.

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Son güncelleme 10:28 | 27 Kasım 2018
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