Olaylar nedeniyle 2 kez ertelenen Libertadores Finali istifa getirdi!

Buenos Aires Özerk Şehri (CABA) Adalet ve Güvenlik Bakanı Martin Ocampo, Libertadores Kupası finali ikinci karşılaşmasından önce çıkan ve maçın ertelenmesine sebep olan olaylar nedeniyle istifa etti.

Arjantin basınında yer alan habere göre, CABA Adalet ve Güvenlik Bakanı Ocampo ve Ulusal Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich, Libertadores finali öncesinde çıkan olaylarda “güvenlik ihmali” nedeniyle haklarında soruşturulma açılması talebiyle mahkemeye verildi.

Bakan Ocampo, mahkemeye verilmesinden birkaç saat sonra görevini bıraktığını açıkladı. Bakan Ocampo’nun yerine CABA Hükümeti Genel Başkan Yardımcısı Diego Santilli getirildi.

Aralık 2017’den beri CABA Adalet ve Güvenlik Bakanı olarak görev yapan Ocampo, oğlunun vaftiz babası olan Boca Juniors Futbol Takımı Başkanı Daniel Angelici’nin dostu olarak biliniyor.