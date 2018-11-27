MAÇ SONUCU | CSKA Moskova 1-2 Viktoria Plzen | Şampiyonlar Ligi 5. hafta G Grubu

SKOR DIŞ HABERLER / UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. hafta mücadelesinde CSKA Moskova’ya konuk olan Çekya ekibi Viktoria Plzen, zorlu deplasmandan 2-1’lik tarihi bir galibiyetle ayrıldı.

Maçın henüz 10. dakikasında penaltı kazanan ev sahibi CSKA Moskova, Nikola Vlasic’in golüyle 1-0 öne geçerken 44. dakikada penaltı kazanan bu kez konuk ekip Plzen oldu.

Ancak topun başına geçen Roman Prochazka topu ağlara gönderemeyince ilk yarı CSKA Moskova’nın 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

İlk yarıda penaltı atışında yararlanamayan Roman Prochazka 56. dakikada skoru 1-1’e getirirken 81. dakikada Lukas Hejda’nın golüyle Çekya ekibi 2-1’lik üstünlüğü sağladı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Viktoria Plzen, Devler Ligi tarihindeki ikinci deplasman galibiyetini elde etmiş oldu.

Plzen bu sonuçla puanını 4’e yükseltti ve aynı puandaki CSKA Moskova’nın üzerine çıkarak üçüncü sıraya yükseldi ve Avrupa Ligi’ne katılma yolunda önemli bir adım attı.

CSKA Moskova’nın ise Devler Ligi’nde bir üst tura yükselme umutları tamamen sona ererken Avrupa Ligi’ne katılma şansı ise zora girmiş oldu.

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