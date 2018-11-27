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MAÇ SONUCU | AEK 0-2 Ajax | Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. hafta
Şampiyonlar Ligi

MAÇ SONUCU | AEK 0-2 Ajax | Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. hafta

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. hafta maçında AEK Atina'ya konuk olan Ajax 2-0'lık skorla galip geldi ve 13 yıl sonra Devler Ligi'nde bir üst tura yükselmeyi başardı.

27 Kasım 2018 23:10

SKOR DIŞ HABERLER / UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. hafta mücadelesinde Yunan ekibi AEK’ya konuk olan Ajax, deplasmandan 2-0’lık galibiyetle ayrılmayı başardı ve 13 yıl sonra Devler Ligi’nde bir üst tura yükseldi.

İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçın 67. dakikasında penaltıya sebebiyet veren Marko Livaja ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalınca ev sahibi AEK 10 kişi kaldı.

Topun başına geçen Dusan Tadic ise Ajax’ı 1-0’lık üstünlüğe taşıyan golü atarken yıldız golcü 4 dakika sonra skoru 2-0’a getiren isim olmayı başardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Ajax deplasmandan 2-0’lık üstünlükle ayrıldı ve son hafta öncesi gruptan çıkmayı başardı.

Ajax bu sonucun ardından 11 puana ulaşırken AEK beşinci maçını da yenilgiyle tamamlamış oldu. AEK gruptaki son maçında Benfica’ya konuk olurken Ajax sahasında Bayern Münih ile liderlik mücadelesi verecek.

27 Kasım 2018 AEK-Ajax maçı öncesinde kan döküldü! UEFA Şampiyonlar Ligi E grubu 5. hafta maçında AEK ile Ajax takımları Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Olimpik Spor Merkezi'nde karşılaştı. Maç öncesi Ajax taraftarları ile polis arasında arbede yaşandı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:25 | 27 Kasım 2018
AEK Atina ajax şampiyonlar ligi
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