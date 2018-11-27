Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı ne zaman? GS Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu beşinci maçında Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımı ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, Avrupa’da 276. müsabakasına çıkacak. Galatasaray, Lokomotiv Moskova karşısında galip gelerek gruptan çıkma şansını devam ettirmek istiyor. Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi maçını İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Merak edilen Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacağı sorularının yanıtları haberimizde.

LOKOMOTİV MOSKOVA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

28 Kasım Çarşamba günü Lokomotiv Central Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 20:55’de başlayacak. Mücadelenin beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanması bekleniyor.

GALATASARAY’IN RUS TAKIMLARI İLE 10. MAÇI

Galatasaray, Avrupa kupalarında Rusya temsilcileri ile bugüne kadar 9 mücadeleye çıktı. Sarı-kırmızılılar söz konusu maçlarda 2 kez galip gelirken, 5 kez de mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu beşinci maçında Galatasaray, Rusya'da Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte Rus ekipleri ile 10. müsabakasına çıkacak. Aslan, Rus takımlarına karşı ilk karşılaşmasını 1971-1972 sezonunda UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası ilk turunda CSKA Moskova ile evinde oynadı ve 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray, bugüne kadar Avrupa Kupaları’nda Rus ekiplerinden CSKA Moskova, Torpedo Moskova, Spartak Moskova ve Lokomotiv Moskova ile oynadı. Bu dört takımla toplam 9 kez karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar sahadan 2 kez galip ayrılırken, 5 kez de rakiplerine mağlup oldu. İki mücadelede ise kazanan taraf çıkmadı. Galatasaray söz konusu 9 maçta rakip fileleri 10 kez havalandırırken, kalesinde ise 15 gol gördü.