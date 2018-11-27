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Juventus Velencia maçı canlı izle! Juventus Valencia maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi

Juventus Velencia maçı canlı izle! Juventus Valencia maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi'nde son viraj öncesi gruptan çıkmak için mücadele sürüyor. Bu akşamın dikkat çeken maçlarından biri de Juventus Valencia mücadelesi. Haberimzde bulunan link aracılığyla Juventus Valencia maçını canlı izleyebilirsiniz. Peki Juventus Valencia maçı saat kaçta, hangi kanalda?

27 Kasım 2018 20:37

Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. hafta maçında Cristiano Ronaldo’lu Juventus İspanyol ekibi Valencia ile Allianz Stadı’nda karşılaşacak. juventus ilk maçta rakibini 2-0’lık skor ile geçmişti. Mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler için maçın sati ve kanalı haberimizde.

JUVENTUS VALENCIA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Allianz Stadı’nda bu akşam saat 23:00’te başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 2’den canlı yayınlanacak.

JUVENTUS VALENCIA MAÇI CANLI İZLE

MUHTEMEL 11’LER

Juventus: Szczesny, Cancelo, Bonucci, Chiellini, Sandro, Cuadrado, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Dybala, Ronaldo

Valencia: Neto, Wass, Paulista, Garay, Gaya, Soler, Parejo, Kondogbia, Guedes, Moreno, Batshuayi

Son güncelleme 20:37 | 27 Kasım 2018
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