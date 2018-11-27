Juventus Velencia maçı canlı izle! Juventus Valencia maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. hafta maçında Cristiano Ronaldo’lu Juventus İspanyol ekibi Valencia ile Allianz Stadı’nda karşılaşacak. juventus ilk maçta rakibini 2-0’lık skor ile geçmişti. Mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler için maçın sati ve kanalı haberimizde.

JUVENTUS VALENCIA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Allianz Stadı’nda bu akşam saat 23:00’te başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 2’den canlı yayınlanacak.

JUVENTUS VALENCIA MAÇI CANLI İZLE

MUHTEMEL 11’LER

Juventus: Szczesny, Cancelo, Bonucci, Chiellini, Sandro, Cuadrado, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Dybala, Ronaldo

Valencia: Neto, Wass, Paulista, Garay, Gaya, Soler, Parejo, Kondogbia, Guedes, Moreno, Batshuayi