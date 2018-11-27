İzmir’de Müslüm Gürses için takım kurdular: Garipler…

Son olarak anısına çekilen filmle yeniden ülke gündemine oturan Müslüm Gürses, ölümünden sonra da şarkıları ve hayatıyla gündemde. Kulübün ismini Müslüm Gürses’in, “Yakarsa dünyayı garipler yakar” şarkısından esinlenerek koyan gençler, şimdilik halı saha maçlarıyla form tutuyor. Aralarında öğretmen, gazeteci, mühendis, avukat gibi meslek dallarından futbolcular barındıran “Garipler”, ilçede de büyük destek gördü.

Adana derbisine paraşütle indi! Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasındaki derbi mücadelesinde karşılaşacak Adana Demirspor ile Adanaspor, 58. kez kozlarını paylaşacak. Dev mücadele öncesinde bir Adana Demirspor taraftarı sahaya paraşütle indi. Bu sırada çalan Müslüm Gürses şarkısı dikkat çekti. İlgili Haberi Oku

Hem Torbalı’yı tanıtmak hem de Garipler adıyla markalaşmak isteyen kulüp üyeleri haftanın iki günü çeşitli takımlarla maç organizasyonu yapacak. Amatör ligde mücadele edene kadar bölge turnuvalarında yer alacak takımın, logosu da oldukça ilginç. Müslüm Gürses’in akıllara kazınan kıvırcık saçları ve bıyığın çevrelediği logonun ortasında, “Yakarsa dünyayı garipler yakar” sözü ve altta yine bir dönem Müslüm Baba’nın fanlarının kullandığı jilet silüeti bulunan logo oldukça ilgi çekti. Takım kaptanı İbrahim Danış, “Önümüzdeki yıl gerekli girişimlerde bulunarak, 2’nci Amatör Lig’den futbol hayatımıza başlayacağız” dedi.