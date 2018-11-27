Halis Özkahya için flaş iddia! ‘Basiretim bağlandı, çok üzgünüm’

Spor dünyasının duayen isimlerinden Şansal Büyüka, Galatasaray ile Atiker Konyaspor maçının hakemi Hüseyin Göçek ve VAR hakemi Halis Özkahya ile ilgili önemli bir iddiayı gündeme getirdi.

Şansal Büyüka, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ile görüştüğünü ve iki hakemin de uzun bir dinlendirme alacağını dile getirdi. Maçın son dakikalarında yaşanan ve günlerdir konuşulan penaltı pozisyonu sonrası flaş bir açıklama yaptı.

Büyüka, Halis Özkahya hakkında ”Bugün Halis Özkahya’nın bazı yakınlarına ‘Basiretim bağlandı. Son derece üzgünüm’ dediği yönünde iddialar var. Bunu da söylemiş olayım” diyerek dikkat çeken ifadeler kullandı. İki hakemin de dinlendirileceğini dile getiren Büyüka, ”Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya’ya çok uzun dinlendirme olacak” dedi.

Şansal Büyüka, Mustafa Cengiz’in son açıklamaları nedeniyle bir ceza daha alabileceğini de sözlerine ekledi.