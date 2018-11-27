Galatasaray basketbol takımına transfer yasağı!

2016-17 sezonunda Galatasaray forması giyen Alman basketbolcu Tibor Pleiss’in ve menajerinin alacakları ödenmediği için FIBA’ya başvurmuştu. Mahkeme Heyeti, Tibor Pleiss ve menajerinin, alacakları ile ilgili davayı karara bağladı.

279 Bin Euro ödenmesi gerekecek

Açıklanan karara göre Sarı-Kırmızılı kulübe yeni bir transfer yasağı geldi. Ayrıca Galatasaray, bu yasağı kaldırmak için Tibor Pleiss ve menajerine toplamda yaklaşık 279 Bin Euro'luk ödeme yapması gerekecek.

Bu arada Galatasaray’ın maddi sıkıntılar nedeniyle kısa vadede transfer yasağını kaldırma düşüncesi olmadığı öğrenildi.

Sneijder: Bir gün Galatasaray`a geri döneceğim... Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, sarı-kırmızılılarla ilgili konuştu. Hollandalı, Galatasaray'a bir gün futbolcu veya teknik direktör olarak geri döneceğini söyledi. İlgili Haberi Oku