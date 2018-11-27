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Galatasaray basketbol takımına transfer yasağı!
Basketbol Süper Ligi

Galatasaray basketbol takımına transfer yasağı!

2016-2017 sezonunda Galatasaray forması giyen Alman basketbolcu Tibor Pleiss’ın ödenmeyen alacakları nedeniyle FIBA’dan sarı-kırmızılı takıma transfer yasağı geldi.

27 Kasım 2018 11:48

2016-17 sezonunda Galatasaray forması giyen Alman basketbolcu  Tibor Pleiss’in ve menajerinin alacakları ödenmediği için FIBA’ya başvurmuştu. Mahkeme Heyeti, Tibor Pleiss ve menajerinin, alacakları ile ilgili davayı karara bağladı.

279 Bin Euro ödenmesi gerekecek

Açıklanan karara göre Sarı-Kırmızılı kulübe yeni bir transfer yasağı geldi. Ayrıca Galatasaray, bu yasağı kaldırmak için Tibor Pleiss ve menajerine toplamda yaklaşık 279 Bin Euro'luk ödeme yapması gerekecek.

Bu arada Galatasaray’ın maddi sıkıntılar nedeniyle kısa vadede transfer yasağını kaldırma düşüncesi olmadığı öğrenildi.

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Son güncelleme 13:11 | 27 Kasım 2018
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