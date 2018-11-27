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Fenerbahçe’de Andre Ayew şoku
Fenerbahçe

Fenerbahçe’de Andre Ayew şoku

Trabzonspor maçında sol el 4. parmağından sakatlanan Fenerbahçe'nin Ganalı yıldızı Andre Ayew en az 2 hafta forma giyemeyecek.

27 Kasım 2018 13:30

Fenerbahçe – Trabzonspor deplasmanında 2-1 mağlup olurken, Andre Ayew için de sakatlık haberi geldi.

Trabzonspor maçında sol el 4. parmağından sakatlanan Fenerbahçe’nin Ganalı futbolcusu Andre Ayew 2-3 hafta forma giyemeyecek.

Andre Ayew, maç içinde sakatlık yaşamış ancak oyuna devam etmişti.

Bu sezon Fenerbahçe formasını 17 kez giyen Ayew 3 gol atıp 2 de asist yaptı

FENERBAHÇE’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Sarı lacivertli kulüp resmi sitesinden konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı;

“Trabzonspor'a karşı forma giydiği karşılaşmada talihsiz bir sakatlık yaşayan Futbol A Takımımızın oyuncusu Andre Ayew’in, Liv Hospital'da yapılan muayene ve tetkiklerin ardından sağ el dördüncü parmağında kırık tespit edildi.

Futbolcumuza Prof. Dr. Erden Ertürer ve ekibi tarafından kırık fiksasyonu operasyonu gerçekleştirilmiş ve tedavisine başlanmıştır. Andre Ayew, 2 hafta sonra takımımızla birlikte çalışmalarına başlayacaktır.

Oyuncumuza geçmiş olsun diyor, sağlığına bir an önce kavuşmasını temenni ediyoruz.”

Son güncelleme 17:34 | 27 Kasım 2018
Andre Ayew Fenerbahçe
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