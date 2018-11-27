Fenerbahçe’de Andre Ayew şoku

Fenerbahçe – Trabzonspor deplasmanında 2-1 mağlup olurken, Andre Ayew için de sakatlık haberi geldi.

Trabzonspor maçında sol el 4. parmağından sakatlanan Fenerbahçe’nin Ganalı futbolcusu Andre Ayew 2-3 hafta forma giyemeyecek.

Andre Ayew, maç içinde sakatlık yaşamış ancak oyuna devam etmişti.

Bu sezon Fenerbahçe formasını 17 kez giyen Ayew 3 gol atıp 2 de asist yaptı

FENERBAHÇE’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Sarı lacivertli kulüp resmi sitesinden konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı;

“Trabzonspor'a karşı forma giydiği karşılaşmada talihsiz bir sakatlık yaşayan Futbol A Takımımızın oyuncusu Andre Ayew’in, Liv Hospital'da yapılan muayene ve tetkiklerin ardından sağ el dördüncü parmağında kırık tespit edildi.

Futbolcumuza Prof. Dr. Erden Ertürer ve ekibi tarafından kırık fiksasyonu operasyonu gerçekleştirilmiş ve tedavisine başlanmıştır. Andre Ayew, 2 hafta sonra takımımızla birlikte çalışmalarına başlayacaktır.

Oyuncumuza geçmiş olsun diyor, sağlığına bir an önce kavuşmasını temenni ediyoruz.”