Fenerbahçe, Galatasaray’ı da geçti! 17 puan geride…

Süper Lig’de en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe, düşme hattının bir puan üzerinde yer alırken, daha önce yaşamadığı bir tablo ile karşı karşıya geldi.

Her sezona şampiyonluk parolası ile başlayan sarı-lacivertli ekip, 13. haftalar itibariyle tarihinde bir ilki yaşıyor.

Spor Toto Süper Lig’de 13 hafta sonunda Medipol Başakşehir 30 puanla lider durumda bulunuyor. 13 puanlı Fenerbahçe ise liderin tam 17 puan gerisinde yer alıyor. Fenerbahçe, 13. haftalar itibariyle 2000’den bu yana liderin en fazla 6 puan gerisinde kalmıştı. Sarı-lacivertli ekip bu sezon ise 13. hafta itibariyle liderin tam 17 puan arkasında yer alıyor.

Fenerbahçe, bu kötü performansıyla 2010/2011 sezonunda büyük sıkıntılar yaşayan Galatasaray’ın da gerisinde kaldı. Galatasaray o sezon 13. haftayı 17 puanla kapatmış ve 30 puanlı lider Trabzonspor’un tam 13 puan gerisinde kendine yer bulmuştu.

Aynı zamanda son 10 sezon içinde 3 büyüklerden hiçbir takım 13. hafta itibariyle liderden bu kadar daha az puan toplamamıştı. (sporx)

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