Son dakika… Fatih Terim’den flaş açıklama: ‘Herkes bedel ödüyor, peki yöneticiler?’

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi’nde oynayacakları Lokomotiv Moskova maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Moskova’daki soğuk havadan şikayet etmeye hakları olmadığını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, Yuto Nagatomo birkaç oyuncunun maçta oynayıp oynamayacağı konusuna yarın karar vereceğini söyledi.

TFF’ye yönelik açıklamalar yapan Terim, “Her başarısızlıkta önce teknik adam, bunun bedelini ödüyor. Oyuncu ödüyor, şöyle ki iyi oynamazsa başka takıma yollanıyor. Ama hiç yöneticilerin bir bedel ödediğini görmedim. Alınamayan, gidilemeyen turnuvalar. Ama kimse bir şey ödemiyor. Tuhaf olan bu.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Galatasaray taraftarı olduğunu söyleyen Rus bir muhabire jest yapacağını söyleyen Terim, “Madem kendisi Galatasaraylı ben de kendisine bir hediye vereceğim” dedi.

İşte Terim’in açıklamalarından satır başları;

“NAGATOMO DAHİL BAZI OYUNCULARA YARIN KARAR VERECEĞİM”

“Bu mevsimde Moskova’da böyle bir hava bekleniyordu zaten. Kar yağdı, saha kaydı, yağmur yağdı, soğuk, sıcak deme lüksüne sahip değiliz. Üçlü ve ya dörtlü bunlara çok fazla takılmasın. Oyun felsefesine, oyun anlayışına ne yapmak istediklerimize baksın o daha belirleyici olacaktır. Oyun içinde numaralar esnek olarak değişebilir. Nagatomo dahil bazı oyunculara yarın karar vereceğim. İlk defa çok soğuk havada antrenmana çıkacak Yuto. Bir iki deneyeceğimiz oyuncular da var. Onun için bir şey diyemeyeceğim.”

“DOKTORU TEK KORKTUĞUM SOĞUK DEMİŞTİ”

“Bizde eksik oyuncu sayısı fazla. Sahaya 11 kişi çıkacağız ondan emin olabilir. Dışarıda zaten sakat ve burada olmayan oyuncularımız var. En başta Belhanda var. İlk maçta oynayan Emre yok, Sinan yok. Bunlar net olarak yok. Bugünkü antrenmandan sonra Yuto da olmayabilir. Sevgili doktorumuz ve doktoru tek korktuğum soğuk demişti. Onun için tedbirli davranıyoruz”

“HER MEVKİİYE İHTİYACIMIZ VAR”

“Benim için iyi bir nostalji burası. Açıkçası cezalı ve sakatımız bir hayli fazla. Allah beterinden saklasın. Olur böyle şeyler. Yarın hem Rodrigues hem Donk oynayacaklar. Ndiaye de oynayacak. Çünkü baktığımızda zaten her mevkiiye ihtiyacımız var. Dört tane kritik maç oynayacağız. Avrupa dışında bazı oyuncularımız cezaları nedeniyle neredeyse devre arasını bitirdi. O yüzden yarın hepsi oynayacak”

“HERKES BEDEL ÖDÜYOR, PEKİ YÖNETİCİLER?”

“Şampiyonlar Ligi platformunda Türkiye konuşmak istemiyorum ama madem sordunuz cevap vereyim. Rahatsızım bu cezalardan, hoş değil. Tabii ki beni hırslandırıyor. Türkiye ilk defa bir asgari müşterekte birleşti, ceza ağır diye. Her başarısızlıkta önce teknik adam, bunun bedelini ödüyor. Oyuncu ödüyor, şöyle ki iyi oynamazsa başka takıma yollanıyor. Zaten her başarısızlıktan antrenör konuşulur. Ama hiç yöneticilerin bir bedel ödediğini görmedim. Biz 10 maç, 6 maç, 8 maç alıyoruz ama turnuvaya katılamayanlar hiçbir şey ödemeyecek mi? TFF’de yıllardır kalanlar var. Hakemler de ödüyor, dinlendiriliyor. Öyle mi? Oyuncu, hakem, hoca öder ama yöneticilere bir şey yok. Alınamayan, gidilemeyen turnuvalar. Ama kimse bir şey ödemiyor. Tuhaf olan bu. Herkes bedelini ödemeli.”

“BU CEZAYI VERENLER BEDEL ÖDEMEYECEK Mİ?”

“Yoksa bir teknik adamın dışarıda kalması hoş değil. Bunu yıllardır savunuyorum. Mühim olan en önemli aktörü oyunda tutmak. Herkes bu cezalar çok fazla diyor. Bu cezayı verenler bu bedeli ödemeyecek mi? Orada mı kalacaklar? Adalet varsa herkes için olmalı. Bundan son derece rahatsızım. Nitekim savunmamı yapmadım, yapmayacaktım da. Ama orada da yazdım. Galatasaray camiasına olan saygım nedeniyle usulen itiraz ettim. Eğer eşit dağılırsa daha doğru olur bence. Gönül isterdi ki hiç olmasaydı. Ben ne yaptıysam bedelini fazla fazla ödedim.”

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