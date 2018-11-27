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TFF 1.Lig

Cenk Tosun’dan Eskişehirspor’a destek çağrısı

Mali anlamda zor günler geçiren Eskişehirspor'a milli golcü Cenk Tosun’dan destek geldi.

27 Kasım 2018 11:25

Ligde de sıkıntılı süreçten geçen Eskişehirspor'da çözüm arayışları sürüyor. Bu konuda geçen günlerde Eskişehirspor'a ek kaynak sağlanması amacıyla Mobil Destek projesi başlatılmıştı. Mobil destek projesi sayesinde sporseverlerin 7979'a ESES yazıp göndermesi sonucunda kulübe maddi olarak destek olunabiliyor.

İngiltere’de Premier League takımlarından Everton'ın 14 numaralı formasını terleten Cenk Tosun da Eskişehirspor'un bu zor durumuna kayıtsız kalmadı. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Tosun videoda, “Merhaba arkadaşlar. ESES yazalım 7979'a gönderelim. Eskişehirspor'a destek olalım. ESES yok olmasın” diyerek takıma destek çağrısında bulundu. Diğer yandan Cenk Tosun, anlamlı mesajı ile görenlerden takdir topladı.

Son güncelleme 11:25 | 27 Kasım 2018
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