Cengiz Ünder, Real Madrid maçında zoru başardı, Roma evinde yıkıldı!

SKOR DIŞ HABERLER / UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. hafta maçında sahasında Real Madrid'i ağırlayan Roma, sayısız gol fırsatından yararlanamadığı maçı 2-0 mağlup tamamladı ve liderlik fırsatını tepmiş oldu. Milli yıldız Cengiz Ünder'in ilk yarının sonunda kaçırdığı gol ise izleyenleri şaşkına çevirdi.
Olimpiyat Stadı’ndaki maçın ilk yarısında birçok net gol fırsatından yararlanamayan Roma'da maça ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder, takımının hücumdaki en etkili silahlarından oldu ve Madrid savunmasına zor anlar yaşattı.
Ancak maçın 45+1. dakikasında kaçan gol Cengiz Ünder'in klasına yakışmadı. Sol kanattan gelişen atakta Patrik Schick’in pasına hareketlenen Cengiz Ünder, altı pas üzerinde bomboş pozisyonda kaldı.
21 yaşındaki futbolcu, müsait pozisyonda topu auta gönderince büyük üzüntü yaşadı. Kaçan gol sonrasında Cengiz Ünder'i takım kaptanı Florenzi teselli etti.
İlk yarıda Cengiz Ünder'in kaçırdığı golle soyunma odasına morali bozuk giden Roma'ya, ikinci yarının hemen başında ikinci şoku Gareth Bale yaşattı.
İlk yarıda Cengiz Ünder'in kaçırdığı golle soyunma odasına morali bozuk giden Roma'ya, ikinci yarının hemen başında ikinci şoku Gareth Bale yaşattı.
İlk 45 dakikada sadece 3 şut çekebilen Real Madrid, 47. dakikada Gareth Bale'in golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı.
Roma beraberlik için bastırdıkça savunmasına açıklar verirken Real Madrid'in hızlı isimleri bu boşlukları iyi değerlendirdi.
Karşılaşmanın 59. dakikasında bu kez Lucas Vazquez Roma ağlarını sarsan isim oldu ve skoru 2-0'a getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu sonuçla tamamlandı.
Real Madrid bu galibiyetin ardından puanını 12 yaparken grubu lider tamamlamayı da garantilemiş oldu. Roma ise 9 puanda kaldı ve bir üst tura ikinci sırada yükseldi.
Roma gruptaki son maçında Viktoria Plzen deplasmanına konuk olurken Real Madrid evinde CSKA Moskova'yı ağırlayacak.