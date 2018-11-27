CANLI İZLE: Roma Real Madrid maçı saat kaçta? Şampiyonlar Ligi’nde dev maç…

Roma Real Madrid maçı futbol tutkunları tarafından merakla bekleniyor. Roma Real Madrid maçını canlı izlemek isteyen taraftlarlar maça dair detayları araştırıyor. İki 9 puanı bulunan ekip de 3 puan peşinde olacak. İlk maçı Real Madrid sahasında 3-0 kazanmıştı. Peki, Roma – Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

ROMA REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi 5. hafta karşılaşmasının Roma, Real Madrid ile mücadele edecek. 27 Kasım Salı Günü saat 23:00’te başlayacak mücadele beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak. Roma Real Madird maçını canlı izlemek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz. Roma Real Madrid maçını izlemek ücretli üyelik gerektirebilir.

ROMA REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE

ROMA REAL MADRİD MAÇ DETAYLARI

Milli oyuncumuz Cengiz Ünder de ilk 11’de olacak. Udinese deplasmanında yedekti, Justin Kluivert yokları oynayınca oyuna dahil oldu ama skoru değiştiremedi. Bu akşam banko oynaması bekleniyor.

Real Madrid’te kalede Courtois olacak, beklerde Carvajal ve Marcelo görev yapacak. Hücum üçlüsünün ‘Isco, Bale, Benzema’ olması bekleniyor.