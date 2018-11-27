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Bu gençler iş yapar! Bu hafta 23 yaş altı 28 oyuncu vitrine çıktı…
Futbol

Bu gençler iş yapar! Bu hafta 23 yaş altı 28 oyuncu vitrine çıktı…

Kulüpler, maddi sıkıntılara sakat ve cezalılar da eklenince ‘ucuz’ gençlere yöneldi. Bu hafta 18 takımın 11’inde 23 yaş altı oyuncular süre aldı.

27 Kasım 2018 10:47

SÖZCÜ / Süper Lig'in 13. haftası, Türk futbolunda yıllardır özlenen bir tabloyu beraberinde getirdi. Kulüpler, maddi sıkıntılara sakat ve cezalılar da eklenince biraz da zorunluluktan ‘ucuz' gençlere yöneldi. 23 yaş altı 28 oyuncu, bu hafta 18 takımın 11'inde vitrine çıktı. Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in, Trabzonspor'da Ünal Karaman'ın sahaya sürdüğü gençler, haftanın öne çıkan isimleri oldu. Sezon başından bu yana gençlere en çok süre veren takım olan Samet Aybaba'nın Bursaspor'u, bu hafta da 23 yaşın altında 5 oyuncuyu vitrine çıkardı. Altyapısı çok tartışılan Türk futbolunda yeni yeni sahne alan bu gençlerin istikrarlı olup olmayacağı ve A Milli Takım'a katkılarını zaman gösterecek.

GENÇLER SAHADA LUCESCU ROMANYA’DA

Sık sık “Türk gençleri takımlarında süre almıyor” diye şikâyet eden, A Milli Takım'ı Uluslar Ligi'nde küme düşüren Teknik Direktör Mircea Lucescu 5 genç oyuncunun sahaya çıktığı Trabzonspor Fenerbahçe maçının oynandığı sırada ülkesi Romanya'daydı. Luce, Voluntari-Viitorul maçını izlemeyi tercih etti. Rumen medyası, deneyimli hocanın Türkiye'deki görevinden ayrılacağını ileri sürdü.

İŞTE BU HAFTA FORMA ŞANSI BULAN GENÇ YETENEKLER…

Son güncelleme 11:05 | 27 Kasım 2018
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