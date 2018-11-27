Bahis ihalesine tek şirket girdi… 10 yıl için 200 milyar…

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından “Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılması” ihalesinde ilk oturum gerçekleşti. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı binasında yapılan ihalenin ilk oturumundaki ihaleye sadece mevcut firma İnteltek teklif verdi. Ahmet Can Acaroğlu başkanlığındaki komisyon, İnteltek firmasının verdiği teklifin uygunluğunu inceledi. Komisyon, evrakın kabul edilmesinin ardından mali zarfları teslim aldı. Komisyon, yapılacak detaylı inceleme sonunda ihalenin ikinci oturumun tarihini belirleyecek.

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Turkcell Üst Düzey Yöneticisi Kaan Terzioğlu, yaptığı açıklamada, yasa dışı bahisin Türkiye’nin önemli ve kanayan bir yarası olduğunu söyledi. On yıldır Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Terzioğlu, “Devletimiz bu sene önemli bir adım attı. Bahis oyunlarındaki kayıt ve yasa dışılık, Türkiye’nin önemli ve kanayan bir yarası. Bu fonlar terörün finansmanında da kullanılan fonlar. Dolayısıyla önümüzdeki dönem, yeni bir oyun planıyla gerçekleşecek” diye konuştu.

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Terzioğlu, ihalenin önemli bir gelir kazancı olacağını dile getirerek, “Biz de bu yeni süreç içinde Spor Toto Teşkilat Başkanlığının iş ortağı olarak yaptığımız göreve devam etmek istiyoruz. Bugün onun teyidini verdik” ifadelerini kullandı.

Tüketiciye yönelik ikramiye kısmında artışa gidileceğinin altını çizen Terzioğlu, “Oyunların bundan sonra tüketiciye yönelik ikramiye kısmı yüzde 50’den 70’e çıkıyor, bu önemli bir değişim. Devletimiz de burada tabii ki gelir kaybını istemedi. Biz, burada bir ciro taahhüdü verdik. Bir yıl için 20 milyar liralık ciro taahhüdü var. 10 yıl için 200 milyarlık ciro taahhüdüne eş değer. Buna hazır olduğumuzu ihale komisyonuna teyit ettik” değerlendirmesinde bulundu.