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Aziz Yıldırım ve 5 eski yöneticiye kötü haber
Fenerbahçe

Aziz Yıldırım ve 5 eski yöneticiye kötü haber

Fenerbahçe'de 1 Haziran 2017-31 Mayıs 2018 dönemine dair yapılan oylamada 4 ibra kararı çıkarken 6 kişi için çekimser kalındı.

27 Kasım 2018 09:10

Sercan Hamzaoğlu / Fenerbahçe A.Ş. Yönetim Kurulu, dün kritik bir ibra toplantısı yaptı. 1 Haziran 2017-31 Mayıs 2018 dönemine dair Aziz Yıldırım'ın da dahil olduğu 10 eski yönetici hakkında ibra oylaması yapıldı.

Oylamada, Aziz Yıldırım, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, Mithat Yenigün, Ozan Balaban ve Önder Fırat için çekimser kalınırken Mehmet Tahir Sarıoğlu, Vefa Küçük, İbrahim Kurban ve Ali İhsan Karaca ise ibra edildi. Bu karar şu anlama geliyor: Eğer çekimser kalınan 6 kişi konuyu yargıya taşırsa mevcut yönetim karşı dava açacak. 2 yıl içinde konu yargıya intikal etmezse çekimser kalınan 6 kişi otomatikman ibra edilmiş sayılacak.

26 Kasım 2018 Fenerbahçe'den KAP açıklaması Fenerbahçe Futbol AŞ'nin olağan genel kurul toplantısında eski başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, Mithat Yenigün, Ozan Balaban, Önder Fırat ibra edilmedi. İlgili Haberi Oku

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Son güncelleme 09:10 | 27 Kasım 2018
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