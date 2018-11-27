Alacakları ödenmeyen Darıca Gençlerbirliği futbolcularından ikinci kez boykot kararı

TFF 2’nci Lig’in 15’inci haftasında sahasında Konya Anadolu Selçukspor ile karşılaşacak olan Darıca Gençlerbirliği’nde futbolcular bugün 15:00’te yapılacak olan antrenmana çıkmadı. Alacaklarının ödenmemesini gerekçe gösteren futbolcular, antrenman için hazırlık yapan teknik direktör Oktay Derelioğlu ve ekibine çalışmaya katılmama kararlarını iletti. Sarı-yeşilli ekipte, Manisa Büyükşehir Belediyespor maçı öncesinde de 3 gün antrenmana çıkmayan futbolcular, böylece bir kez daha antrenmanda yer almayarak tepkilerini dile getirdi.
Öte yandan takımdaki tüm futbolcular geçtiğimiz günlerde alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuruda bulunmuştu.