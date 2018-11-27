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Alacakları ödenmeyen Darıca Gençlerbirliği futbolcularından ikinci kez boykot kararı
Spor Toto 2. Lig

Alacakları ödenmeyen Darıca Gençlerbirliği futbolcularından ikinci kez boykot kararı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 14 hafta sonunda topladığı 18 puanla 10'uncu sırada bulunan Darıca Gençlerbirliği'nde futbolcular alacakları ödenmemesi sebebiyle ikinci kez antrenmanı boykot etti. 

27 Kasım 2018 16:55

TFF 2’nci Lig’in 15’inci haftasında sahasında Konya Anadolu Selçukspor ile karşılaşacak olan Darıca Gençlerbirliği’nde futbolcular bugün 15:00’te yapılacak olan antrenmana çıkmadı. Alacaklarının ödenmemesini gerekçe gösteren futbolcular, antrenman için hazırlık yapan teknik direktör Oktay Derelioğlu ve ekibine çalışmaya katılmama kararlarını iletti. Sarı-yeşilli ekipte, Manisa Büyükşehir Belediyespor maçı öncesinde de 3 gün antrenmana çıkmayan futbolcular, böylece bir kez daha antrenmanda yer almayarak tepkilerini dile getirdi.

04 Kasım 2018 Kocaeli ekibi resmen Azeri iş insanına satıldı TFF 2. Lig'de mücadele eden Darıca Gençlerbirliği A.Ş., Azeri iş adamı Rauf İsmailyov tarafından satın alındı. İlgili Haberi Oku

Öte yandan takımdaki tüm futbolcular geçtiğimiz günlerde alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuruda bulunmuştu.

Son güncelleme 16:57 | 27 Kasım 2018
Darıca Gençlerbirliği spor toto 2.lig
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