Yok böyle maç! Kaleci 90+14’te gol attı… Ortalık karıştı! Galatasaray’ın eski yıldızı Lukas Podolski çıldırdı!

SKOR DIŞ HABERLER Japonya J-1 Ligi’nde Vissel Kobe ile Shimizu S-Pulse arasında oynanan karşılaşmanın son dakikaları nefes kesti. Maçta son üş dakikaya 3-1 önde giren Vissel Kobe, tam üç puanı aldım derken, hiç beklemediği bir skorla karşılaştı. Önce farkı bire indiren Shimizu S-Pulse, tam 14 dakika uzayan maçın 114. dakikasında kalecisinin kafayla attığı gol sonrası bir puanı kurtardı. 3-3 berabere biten maç sonrası ise ortalık bir anda karıştı. Futbol kariyerini Japonya’da Vissel Kobe forması altında sürdüren Galatasaray’ın eski yıldızı Lukas Podolski, çıkan olaylarla kendinden geçti. Rakip takım futbolcuları ile kavgaya tutuşan Lukas Podolski, zar zor sakinleştirildi. Lukas Podolski’nin takım arkadaşı Andres Iniesta’nın, kavgayı yatıştırma çabaları ise sonuçsuz kaldı.

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Maçın son anlarında kalesinde gol gören Vissel Kobe futbolcuları, Shimizu S-Pulse yedek kulübesi ile sözlü tartışmaya girdi. Gerilimin yükselmesi ile yaşanan tartışma bir anda fiziki kavgaya dönüştü. Barcelona’nın eski yıldızı Andres Iniesta, hem kendi takım arkadaşlarını hem de rakip takım futbolcularını sakinleştirmeye çalıştı. Andres Iniesta’nın bu çabaları yeterli olmayınca kavga bir anda büyüdü. Bu sırada soyunma odası koridorlarına yakın bir yerde Lukas Podolski’nin, rakip takımın teknik heyetinde görevli bir kişinin üzerine sinirli bir şekilde yürüdüğü gözlendi.

Ağız dalaşına başlayan Lukas Podolski ve Shimizu S-Pulse takımının teknik ekibinde görevli kişi arasındaki gerilim tırmandı. Çılgına dönen Lukas Podolski, rakip takımın teknik ekibindeki görevliye yumruk attı. Bunun üzerine Shimizu S-Pulse futbolcuları da kavgaya dahil oldu. Olay yerinden uzaklaştırılan Lukas Podolski’nin sinirli tavırları devam etti. Güçlükle sakinleştirilen Lukas Podolski, daha sonra soyunma odasına gitti.

Berabere biten maç sonrası, Kawasaki Frontale’in şampiyonluğu garantilediği Japonya J-1 Ligi’nde, Vissel Kobe 11’inci, Shimizu S-Pulse ise 7’inci sırada yer aldı.