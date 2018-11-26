SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İstanbul’daki helikopterin düşme anı görüntüleri ortaya çıktı
Yine Babel yine olay! Taraftara verdiği cevap şoke etti…
Beşiktaş

Yine Babel yine olay! Taraftara verdiği cevap şoke etti…

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel'in sosyal medya hesabından Beşiktaşlı bir taraftara verdiği yanıt herkesi şok etti.

26 Kasım 2018 14:05

Süper Lig’in 13.haftasında Ankaragücü’nü 4-1 yenerek moral bulan Beşiktaş’ta Babel krizi devam ediyor… Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve zam isteyen Hollandalı sosyal medyada taraftarlarla girdiği sert tartışmalara bir yenisini daha ekledi.

Daha önce twitter hesabından kendisine ‘Yazık’ diyen takipçisine ‘Yazık yok, sadece sus’ yanıtını veren Babel bu kez de instagram’da hayrete düşüren bir çıkış yaptı.

Bir Beşiktaş taraftarının ‘Kasımpaşa’da yeniden 200 bin Euro’ya oynamak ister misin’ sorusuna Babel, “Annenle yeniden buluşmamı ister misin?” şeklinde cevap verdi.

Babel’in bu şok cevabı siyah beyazlı taraftarların tepkisini çekti. Yıldız oyuncu tepkiler sonrası verdiği cevabı yorumlardan sildi.

25 Kasım 2018 Beşiktaş`ın yıldızı Ryan Babel taraftarlar tartıştı: Sadece sus! Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, Twitter'da taraftarla tartıştı. Yaptığı paylaşıma yorum yapan taraftar ile söz dalaşına giren Ryan Babel, kendisine 'Yazık' diyen takipçisine 'Yazık yok, sadece sus' yazdı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 14:30 | 26 Kasım 2018
babel beşiktaş taraftar
GÜNÜN MAÇLARI
Göztepe S.K.
Bugün - 20:00
-
Istanbul Basaksehir
Çaykur Rizespor
30/11/2018 - 20:00
-
Ankaragücü
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

River Plate
Copa Libertadores Final 25.11.2018 - 23:00 Rotterdam Splatz
Boca Juniors