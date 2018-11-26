Yine Babel yine olay! Taraftara verdiği cevap şoke etti…

Süper Lig’in 13.haftasında Ankaragücü’nü 4-1 yenerek moral bulan Beşiktaş’ta Babel krizi devam ediyor… Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve zam isteyen Hollandalı sosyal medyada taraftarlarla girdiği sert tartışmalara bir yenisini daha ekledi.

Daha önce twitter hesabından kendisine ‘Yazık’ diyen takipçisine ‘Yazık yok, sadece sus’ yanıtını veren Babel bu kez de instagram’da hayrete düşüren bir çıkış yaptı.

Bir Beşiktaş taraftarının ‘Kasımpaşa’da yeniden 200 bin Euro’ya oynamak ister misin’ sorusuna Babel, “Annenle yeniden buluşmamı ister misin?” şeklinde cevap verdi.

Babel’in bu şok cevabı siyah beyazlı taraftarların tepkisini çekti. Yıldız oyuncu tepkiler sonrası verdiği cevabı yorumlardan sildi.

Beşiktaş`ın yıldızı Ryan Babel taraftarlar tartıştı: Sadece sus! Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, Twitter'da taraftarla tartıştı. Yaptığı paylaşıma yorum yapan taraftar ile söz dalaşına giren Ryan Babel, kendisine 'Yazık' diyen takipçisine 'Yazık yok, sadece sus' yazdı. İlgili Haberi Oku