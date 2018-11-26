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Tişörtüne Rodallega yazdıran minik taraftar için harekete geçildi!
Trabzonspor

Tişörtüne Rodallega yazdıran minik taraftar için harekete geçildi!

Trabzonspor'un golcüsü Hugo Rodallega, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettikleri maçta tribünde giydiği tişörtün arkasına ismini yazdıran genç taraftar için harekete geçti.

26 Kasım 2018 12:49

Medical Park Stadı’nda beyaz tişörtün üzerine “28 Rodallega” yazan ve maçı bu şekilde takip eden genç taraftar, Hugo Rodallega’nın ilgisini çekti.

Yaklaşık 41 bin kişinin izlediği maçta forması olmadığı için tribüne arkasına Rodallega yazdırdığı beyaz bir tişörtle gelen bordo mavili taraftar için sosyal medyada gündem oldu. 

Bordo mavili yetkililer sosyal medyada ses getiren bu görüntüyü Kolombiyalı golcüye gösterdi. Hemen harekete geçen Rodallega, “Genç kardeşime forma hediye etmek istiyorum” dedi. Twitter’da da bordo mavili taraftarın bulunması ve forma hediye edilmesi için organizasyon başlatıldı.

Son güncelleme 12:49 | 26 Kasım 2018
Fenerbahçe Rodallega taraftar tişört trabzonspor
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