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MAÇ ÖZETİ | Göztepe Başakşehir özet izle! Başakşehir kayıpsız dönüyor!
Medipol Başakşehir

MAÇ ÖZETİ | Göztepe Başakşehir özet izle! Başakşehir kayıpsız dönüyor!

Göztepe Başakşehir özeti! Spor Toto Süper Lig’de Göztepe sahasında Medipol Başakşehir’i konuk etti. İstanbul temsilcisi karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak puanını 30’a çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

26 Kasım 2018 22:29

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Medipol Başakşehir, deplasmanda Göztepe’yi 2-0 yendi. Konuk ekip Başakşehir 9. dakikada Edin Visça’nın penaltıdan ve Bajic’in 73. dakikada attığı gollerle maçtan galip ayrıldı. İşte Göztepe Başakşehir maçı mözeti…

GÖZTEPE BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ İZLE

2. dakikada Bajic'in ara pasıyla Göztepe ceza sahası içinde topla buluşan Visca'nın yaptığı sert vuruşta Beto meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.

6. dakikada Bajic, Titi'nin müdahalesi sonucunda ceza sahası içinde yerde kaldı. Oyunu devam ettiren Bülent Yıldırım, VAR odasından gelen talimat sonucu pozisyonu izledi ve Başakşehir lehine penaltı noktasını gösterdi.

9. dakikada topun başına geçen Visca, penaltı atışını gole çevirerek takımını öne geçirdi. 0-1

Spor Toto Süper Lig’de Göztepe ile Medipol Başakşehir, Bornova Doğanlar Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe’den Alpaslan Öztürk (solda) rakibiyle mücadele etti. Fotoğraf: AA

30. dakikada konuk takım hızlı çıktı. Mossoro'nun pasında Göztepe ceza sahası sol tarafında topla buluşan Visca'nın şutunda top savunmaya çarparak az farkla kornere çıktı.

36. dakikada Mossoro'nun pasıyla topla buluşan Bajic, Titi'yi geçip Beto'yla karşı karşıya kaldı. Bajic'in sert şutunda Beto geçit vermedi.

43. dakikada Berkan'ın kullandığı vuruşunda Göztepeli oyuncular kafayla Castro'nun önüne indirdi. Bekletmeden vuran Castro hedefi bulamadı.

44. dakikada çalımlarla Başakşehir ceza sahasına sokulan Yasin Öztekin sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Mert topu kornere çeldi.

53. dakikada Visca'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top direğin dibinden auta çıktı.

59. dakikada Gökhan'ın pasında kaleci Beto'yla karşı karşıya kalan Napoleoni'nin vuruşunda Beto topu ayaklarıyla çıkardı.

73. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına sokulan Mossoro, penaltı noktasındaki Bajic'e aktardı. Bajic boş pozisyonda golü yaptı. 0-2

Spor Toto Süper Lig’de Göztepe ile Medipol Başakşehir, Bornova Doğanlar Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Medipol Başakşehir’den Riad Bajic (sağda) ile Göztepe’den Wallace Reis (25) mücadele etti. Fotoğraf: AA

79. dakikada Halil’in sağdan ortasına iyi yükselen Yasin'in kafa vuruşunda top auta gitti.

Stat: Bornova

Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Mustafa Sönmez xx, Mehmet Kısal xx

Göztepe: Beto xx, Berkan xx, Reis xx, Titi xx, Gassama xx (Tayfur dk. 81 ?), Alpaslan xx (Cikalleshi dk. 77 x), Borges xx (Ngando dk. 58 x), Castro xx, Yasin xx, Halil xx, Jerome xx

Yedekler: Göktuğ, Hakan, Poko, Grillo, Yalçın, Kadu, Samed

Teknik Direktör: Bayram Bektaş

Medipol Başakşehir: Mert xx, Clichy xx, Epureanu xx, Da Costa xx, Caicara xx, Gökhan xx, İrfan xx (Emre dk. 65 x), Mossoro xxx (Kerim Frei dk. 76 x), Visca xx, Napoleoni xx, Bajic xxx (Adebayor dk. 84 ?)

Yedekler: Volkan, Attamah, Soner, Hafez, Jojic, Uğur, Salim

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Visca (dk. 9), Bajic (dk. 73) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Titi, Berkan, Gassama, Tayfur (Göztepe), İrfan, Epureanu, Da Costa (Medipol Başakşehir)

İHA

Son güncelleme 22:29 | 26 Kasım 2018
Başakşehir göztepe maç özeti
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