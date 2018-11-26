Lucescu tepkisi! Trabzonspor Fenerbahçe maçı oynandığı sırada…

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu dün Trabzonspor Fenerbahçe maçının oynandığı sırada Romanya’daydı… Voluntari-Viitorul maçını tribünden takip eden Lucescu’nun Türkiye’deki haftanın en önemli maçında Trabzon’da olmaması sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Genç futbolcuların ilk kez sahne aldığı maçta Rumen teknik adamın Romanya’da bulunması yeni bir iddiayı gündeme getirdi. Romanya basınından Prosport, Mircea Lucescu’nun Türkiye’den ayrılacağını ve Romanya Futbol Federasyonu’na danışman olacağını iddia etti.

İŞTE LUCESCU İÇİN YAPILAN PAYLAŞIMLAR…

Lucescu Trabzon Spor – Fenerbahçe maçı yerine Romanya da maç izlemiş. Açıklanacak bir şey değil bu. Sonra Türkiye'de oynayan gençleri göremez gurbetçi peşinde koşarız …!!!!! — Uğur AVADAN (@UgurAVADAN) 26 Kasım 2018

Lucescu dün TS-FB derbisine gelmemişti. Kendisi daha önemli işleri sebebi ile Romanya’da maç izlemiş. Kısaca kovun tazminatımı alıp Romanya MT başına geçeceğim diyor. — futbol_italya (@futbol_italya) 26 Kasım 2018

Bu Çocuklar Dev Maçta Oynadılar Hani Diyor Ya Teknik Direktörünüz Lucescu Oynayan Oyuncu Yok Diye Bunlar Kim? Lucescu Nerede? Lucescu Romanya Da Maç İzlemeye Gitmiş Romanya Milli Hocası Mı Yoksa Türkiye Milli Takım Hocası Mı? Başaramadınız İstifa Edin Biz Yorulduk @TFF_Org https://t.co/Y8JtucAuEU — HÂFIZ ABDULLAH (@AbdullahAkyay) 26 Kasım 2018

Dünkü trabzonspor-fenerbahçe maçını izlemeyen oç lucescu romanyada ki maçı izlemiş tribünden pic.twitter.com/c59PFKflXJ — Ozan (@oznhrpt) 26 Kasım 2018

Fenerbahçe yıkıldı! Stattan böyle ayrıldılar Trabzonspor deplasmanından mağlup dönen Fenerbahçe'de futbolcular adeta yıkıldı. Fenerbahçe kafilesinin Trabzon'dan ayrılış görüntülerinde futbolcuların oldukça moralsiz olduğu gözlendi. İlgili Haberi Oku