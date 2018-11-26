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Lucescu tepkisi! Trabzonspor Fenerbahçe maçı oynandığı sırada…
Futbol

Lucescu tepkisi! Trabzonspor Fenerbahçe maçı oynandığı sırada…

Spor Toto Süper Lig'de 13.haftasının en önemli karşılaşmasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi... Uğurcan Çakır. Hüseyin Türkmen, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Harun Tekin gibi bir çok genç futbolcunun görev aldığı maçta Lucescu ülkesi Romanya'da oynanan maçı izledi.

26 Kasım 2018 12:11

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu dün Trabzonspor Fenerbahçe maçının oynandığı sırada Romanya’daydı… Voluntari-Viitorul maçını tribünden takip eden Lucescu’nun Türkiye’deki haftanın en önemli maçında Trabzon’da olmaması sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Genç futbolcuların ilk kez sahne aldığı maçta Rumen teknik adamın Romanya’da bulunması yeni bir iddiayı gündeme getirdi. Romanya basınından Prosport, Mircea Lucescu’nun Türkiye’den ayrılacağını ve Romanya Futbol Federasyonu’na danışman olacağını iddia etti.

İŞTE LUCESCU İÇİN YAPILAN PAYLAŞIMLAR…

26 Kasım 2018 Fenerbahçe yıkıldı! Stattan böyle ayrıldılar Trabzonspor deplasmanından mağlup dönen Fenerbahçe'de futbolcular adeta yıkıldı. Fenerbahçe kafilesinin Trabzon'dan ayrılış görüntülerinde futbolcuların oldukça moralsiz olduğu gözlendi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 12:28 | 26 Kasım 2018
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