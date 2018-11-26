Jose Sosa’nın golünden sonra Trabzonspor taraftarı çıldırdı!

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Trabzonspor’un konuğu Fenerbahçe’yi üstün bir oyunla 2-1 mağlup etmesinin yankıları sürüyor. Müsabakanın etkili isimlerinden bordo-mavililerin yeni kaptanı Jose Ernesto Sosa’nın 75. dakikada durumu 2-0’a getiren şık golü ise geceye damga vuran anlardan oldu.

Jose Sosa’nın muhteşem golünün ardından taraftarlar adeta kendinden geçerken golün olduğu kalenin arkasındaki tribünde yer alan bordo-mavili taraftarlar şık golün ve peş peşe kaçan pozisyonların ardından durumun 2-0’a gelmesinin sevinciyle çılgına döndü. Jose Sosa: `Rakibe oynama fırsatı vermedik` Trabzonspor'un kaptanı Jose Sosa, ilk yarıda maçın hakimi olduklarını belirterek, “Çok fazla pozisyon ürettik. Rakibe oynama fırsatı vermedik. Bulduğumuz fırsatları değerlendiremedik” dedi. İlgili Haberi Oku