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Trabzonspor

Jose Sosa’nın golünden sonra Trabzonspor taraftarı çıldırdı!

Trabzonspor'un konuğu Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği maçta Jose Sosa'nın durumu 2-0'a getiren muhteşem golünden sonra Trabzonspor taraftarları adeta golün sevinciyle kendinden geçti.

26 Kasım 2018 00:21

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Trabzonspor’un konuğu Fenerbahçe’yi üstün bir oyunla 2-1 mağlup etmesinin yankıları sürüyor. Müsabakanın etkili isimlerinden bordo-mavililerin yeni kaptanı Jose Ernesto Sosa’nın 75. dakikada durumu 2-0’a getiren şık golü ise geceye damga vuran anlardan oldu.

Jose Sosa’nın muhteşem golünün ardından taraftarlar adeta kendinden geçerken golün olduğu kalenin arkasındaki tribünde yer alan bordo-mavili taraftarlar şık golün ve peş peşe kaçan pozisyonların ardından durumun 2-0’a gelmesinin sevinciyle çılgına döndü. 25 Kasım 2018 Jose Sosa: `Rakibe oynama fırsatı vermedik` Trabzonspor'un kaptanı Jose Sosa, ilk yarıda maçın hakimi olduklarını belirterek, “Çok fazla pozisyon ürettik. Rakibe oynama fırsatı vermedik. Bulduğumuz fırsatları değerlendiremedik” dedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:21 | 26 Kasım 2018
Jose Sosa spor toto süper lig trabzonspor
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