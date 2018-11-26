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İşte Halis Karataş’ın son durumu! Feci kazanın ardından açıklama…
Diğer Sporlar

İşte Halis Karataş’ın son durumu! Feci kazanın ardından açıklama…

25 Kasım 2018 Pazar günü Adana’da bindiği Ateşbibi isimli tayla birlikte yıkılarak büyük bir kaza geçiren ve olay anındaki görüntüsü ile ailesinin ve binlerce yarışseverin yüreklerini ağzına getiren şampiyon jokey Halis Karataş’ın durumu belli oldu.

26 Kasım 2018 15:23

Ailesinin istediği üzerine yapılan ön tetkiklerin ardından pazar akşam saatlerinde Adana Şehir Hastanesine sevk edilen Karataş'ın, sabah itibariyle vücudunun herhangi bir bölgesinde kırık olmadığı açıklandı.

Başarılı jokeyin çekilen tomografisinin temiz olduğu, sadece kas sıkışmasından dolayı boynunun arkasında ağrı bulunduğu, yırtılan çenesine atılan dikişler nedeniyle yaklaşık 10 gün kadar yemek yiyemeyeceği ve bu süre içerisinde sıvı ile besleneceği öğrenildi.

Halis Karataş’ın hipodromlara ne zaman döneceği ise henüz belli değil… Bu durum önümüzdeki günlerde belli olacak. (yarisdergisi.com)

Son güncelleme 15:25 | 26 Kasım 2018
Halis Karataş kaza
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