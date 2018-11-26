İşte Halis Karataş’ın son durumu! Feci kazanın ardından açıklama…

Ailesinin istediği üzerine yapılan ön tetkiklerin ardından pazar akşam saatlerinde Adana Şehir Hastanesine sevk edilen Karataş'ın, sabah itibariyle vücudunun herhangi bir bölgesinde kırık olmadığı açıklandı.

Başarılı jokeyin çekilen tomografisinin temiz olduğu, sadece kas sıkışmasından dolayı boynunun arkasında ağrı bulunduğu, yırtılan çenesine atılan dikişler nedeniyle yaklaşık 10 gün kadar yemek yiyemeyeceği ve bu süre içerisinde sıvı ile besleneceği öğrenildi.

Halis Karataş’ın hipodromlara ne zaman döneceği ise henüz belli değil… Bu durum önümüzdeki günlerde belli olacak. (yarisdergisi.com)