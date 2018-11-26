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Ibrahimovic’in hesabından Türk bayraklı paylaşım
Dünyadan Futbol

Ibrahimovic’in hesabından Türk bayraklı paylaşım

Los Angeles Galaxy'de forma giyen İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in onaylı Instagram hesabından Türk bayraklı paylaşımlar yapıldı ve tecrübeli oyuncunun hacklendiği belirtildi.

26 Kasım 2018 22:32

Los Angeles Galaxy’de forma giyen İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimovic’in Instagram hesabından Türk bayraklı dağ fotoğrafları paylaşılması kafaları karıştırdı.

Zlatan Ibrahimovic’in hikayesinde, “Çok teşekkür ederim” ve “Seni seviyorum” mesajlarıyla birlikte Türk bayraklı dağ fotoğrafları yer aldı.

37 yaşındaki golcünün hesabından neden böyle paylaşımlar yapıldığı anlaşılamezken, sosyal medyada, hesabının Türk hackerlar tarafından ele geçirildiğine yönelik iddialar da öne çıktı.

İşte o paylaşımlar

Son güncelleme 22:38 | 26 Kasım 2018
Zlatan Ibrahimovic
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