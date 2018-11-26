Galatasaray’dan Göksel Gümüşdağ’a şok ihraç talebi

Galatasaray’da flaş bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet gazetesinden Cumhur Önder Arslan’ın haberine göre Galatasaray Kulübü üyesi bazı isimler, hazırladıkları dilekçeleri yönetim kuruluna vererek, Sarı-Kırmızılı kulübe üye olan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın ihracını istedi.

Ali Dürüst`ün istifasının perde arkası: Fatih Terim`e yüz vermeyin tepkisi Ali Dürüst'ün TFF'deki görevini bırakmasına Servet Yardımcı'nın Fatih Terim ile ilgili sözleri neden oldu. Federasyondaki, Galatasaray kökenli tek icra kurulu üyesi Ali Dürüst, Servet Yardımcı'nın Tahkim Kurulu'na baskı yapmasına bir de son hatalar eklenince Mayıs 2019'daki ayrılık kararını erkene aldı. İlgili Haberi Oku

Dilekçede, Galatasaray Kulübü tüzüğündeki “Üye olma koşulları” başlığının ilgili maddesindeki “Kulübe üye olabilmek için adayın Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu'na göre üye olma hakkına sahip bulunması; yurt içinde rakip sayılabilecek bir başka spor kulübünde üye, lisanslı sporcu ya da görevli olmaması; Sicil Kurulu tarafından üyeliğe alınmasının önerilmesi; Yönetim Kurulunca kabul kararının alınması zorunludur” ifadesi dikkate alındı.

Tüzüğün “Üyeliğin sona ermesi ve üyelikten çıkarılma nedenleri” başlıklı 20. maddedeki “Tüzük hükümleri uyarınca üyelikten çıkarılması” hükmünün altı çizilerek Göksel Gümüşdağ'ın Galatasaray Kulübü üyeliğinden ihracı istendi. Ayrıca dilekçelere ek olarak, çok sayıda Galatasaray Kulübü üyesinin, Gümüşdağ'ın ihraç edilmesi adına imza topladığı kaydedildi.