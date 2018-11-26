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Furkan Korkmaz’ın takımı Philadelphia 76ers son saniyede güldü
NBA

Furkan Korkmaz’ın takımı Philadelphia 76ers son saniyede güldü

NBA'de milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets deplasmanında Jimmy Butler'ın son saniyede bulduğu üç sayılık basketle 127-125 galip geldi.

26 Kasım 2018 12:09

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) milli oyuncu Furkan Korkmaz’ın forma giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Brooklyn Nets’i 127-125 yendi. 76ers’ın Nets’i 127-125 mağlup ettiği maçta takımına galibiyeti getiren üç sayılık basketi atan Jimmy Butler, 34 sayı, 12 ribaunt, 4 top çalma, 2 asistlik performans sergiledi. Sezonun 14. galibiyetini alan 76ers’ta Joel Embiid, 32 sayı, 12 ribaunt, 4 asist, 2 blok, Ben Simmons da 13 sayı, 9 asist, 5 ribaunt, 3 top çalma, 2 blokla oynadı. Furkan Korkmaz, 7 dakika görev yaptığı mücadeleyi 2 sayı, 1 ribaunt, 1 top çalmayla tamamladı.

Art arda 3. olmak üzere 13. yenilgisini yaşayan Nets’te D’Angelo Russell’ın 38 sayı, 8 ribaunt, 8 asist, Spencer Dinwiddie’nin 31 sayı, 5 asist, 3 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Sonuçlar

Los Angeles Lakers-Orlando Magic: 104-108

Detroit Pistons-Phoenix Suns: 118-107

Atlanta Hawks-Charlotte Hornets: 124-123

Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers: 125-127

Toronto Raptors-Miami Heat: 125-115

Memphis Grizzlies-New York Knicks: 98-103

Sacramento Kings-Utah Jazz: 112-133

Portland Trail Blazers-Los Angeles Clippers: 100-104

Son güncelleme 12:09 | 26 Kasım 2018
Furkan Korkmaz NBA
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