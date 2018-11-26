Fırtınayı Harun da durduramadı

Fenerbahçe, Koeman ile ligde ve Avrupa'da alınan birer galibiyet sonrası camiayı heveslendirmişti. Taraftarlar son maçında 5 gol yiyen Trabzon'u kesin yeneceklerine inanmıştı. Ancak Koeman, Trabzon'u iyi analiz edememiş. Sarı-lacivertliler orta alanda hep bir eksikti, dönen topları ise alamadı. Frey-Slimani etkisiz kaldı. Ligin en fazla penaltı kurtaran kalecisi Harun bile Trabzon'u ancak bu kadar durdurabildi. İlk yarı Yusuf'un 4 şutundan ikisi dışarı gitti, biri direğe, biri de Harun'a takıldı. Frey'in golü Fenerbahçe'yi umutlandırdı ama yeterli olmadı.

Trabzon, tarihi Malatya yenilgisi sonrası Fenerbahçe karşısında o kadar etkiliydi ki, maç berabere bitse bile taraftarı futbolculara en ufak bir tepki göstermezdi. Kaçan penaltı ve gollere rağmen…bordo-mavililer öylesine tempolu oynadı ki, ilk yarıdaki istatistikler bunu bize gösterdi. Yusuf-Abdülkadir- Pereira üçlüsü oyunu adeta yönlendirdi. İkinci yarının hemen başında Novak'ın golü bir ikramiye değil, iyi futbolun karşılığı gibiydi. Kaçan goller herkesi şaşırttı. Sosa'nın golü ise şapka çıkarılacak cinstendi.

Hakem Halil Umut Meler, ilk kez bu kadar risk derecesi yüksek bir maç yönetti. Öyle ya, hakem hataları ile kimin canı yansa ortalık yangın yerine dönüyor. İlk yarıyı tek hatayla kapamasına rağmen penaltı ve kart tercihleri kesinlikle doğruydu. Penaltı öncesi verdiği faul eksi hanesine yazılabilir. Gördüğünü çaldı, taraftarın etkisinde kalmadı.

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