Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan ‘Kupamızı ne zaman vereceksiniz?’ diyen Trabzonspor taraftarına cevap

Sercan HAMZAOĞLU / SÖZCÜ Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sadece Trabzonspor camiası ile değil Türkiye’deki futbol camiasında son dönemde yaşanan gerilimi de bitirme adına önemli adımlar attı. Fenerbahçe taraftarının alınmadığı Trabzon’daki maçı tribünden takip eden Ali Koç, yanına yaklaşan herkesle samimi bir şekilde sohbet etti. Rakip taraftarların stadyumlara alınmadığı, karşılıklı sert açıklamaların yapıldığı, polisin geniş güvenlik önlemleri altında oynanan maçların yaşandığı Türkiye’de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sporun dostluk olduğunu hatırlatan hareketleri ile takdir topladı.

Tam 7 yıl aradan sonra bordo-mavili deplasmana giden ilk başkan olan Ali Koç, karşılaşma öncesi Trabzon turu yaptı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un sabah kahvaltısından sonraki kısa yürüyüşünde bir Trabzonspor taraftarı “Kupamızı ne zaman vereceksiniz?” diyerek 2010-11 sezonuna göndermede bulundu. Ali Koç ise bu soruya karşılık verip “Benim kalbimi kırma… Güzel şeyler konuşalım. Maçı konuşalım” dedi.

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Daha sonra otele dönen Ali Koç, U21 maçındaki olayları öğrenince telefon trafiği ile bilgi aldı. Trabzon'da küçük bir şehir turu yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbolseverlerden gördüğü ilgiyle mutlu oldu.

MAÇI TRİBÜNDEN İZLEDİ

Ardından hamsiyi tatmak için bir restoranda buğulama yiyen Ali Koç, 14 yönetici ile birlikte stada gidip maçı takip etti. Başkan iki takımın geliştirdiği her tehlikeli atakta adeta yerinde duramadı. Maçı büyük heyecan içinde izleyen Ali Koç, yenilgiyle adeta kahroldu. Heyecan fırtınası şeklinde geçen maçı Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yan yana oturarak izledi. İki camianın bir numaralı isimleri karşılaşma öncesi samimi görüntüler verdi. Maç sonu Ahmet Ağaoğlu ile Ali Koç dostça ayrılırken bu hareketleri ile örnek oldular.

Fenerbahçe yönetimi mini bir toplantı yaptı Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de yönetim, başkan Ali Koç öncülüğünde stadyumdan ayrılmadan önce mini bir toplantı gerçekleştirdi. İlgili Haberi Oku

ALİ KOÇ’TAN TELE TEZAHÜRAT

Bir kısım Fenerbahçe kongre üyesi, Trabzonspor maçını Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ev sahipliğinde Faruk Ilgaz Tesisleri'nde izledi. Kulüp Başkan Ali Koç da maç öncesi telefonla görüntülü bağlantı gerçekleştirip tezahürat yaptırdı.