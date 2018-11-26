Ertelenen River Plate Boca Juniors maçından önce yaşanan olaylar polis kamerasında

SKOR DIŞ HABERLER Güney Amerika’nın Şampiyonlar Ligi Libertadores Kupası finalinin rövanşı, maç öncesi çıkan olaylar nedeniyle iptal edildi. River Plate ile Boca Juniors arasında Antonio Vespucio Liberti Stadı’nda oynanacak 2-2’nin rövanşı öncesi ev sahibi River Plate taraftarları, Boca Juniors otobüsüne saldırmıştı. Olaylar nedeniyle Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) maçın ertelenmesine karar vermişti. Boca Juniors cephesi, futbolcuların otobüse atılan taşlardan ve biber gazından yaralandığını duyurmuştu. Ne zaman oynanacağı henüz belli olmayan dev derbi öncesi yaşananlar polis kamerasına yansıdı.
Spor gazetecisi German Garcia Grova, Twitter hesabından River Plate-Boca Juniors derbisinin ertelenmesine neden olan olayların polis kamerasına yansımasını paylaştı. German Garcia Grova, Boca Juniors futbolcularının biber gazından etkilendiğini ancak polisin olaylarla biber gazı kullanmadığını belirtti. Arjantinli gazeteci, Boca Juniors futbolcularını etkileyen biber gazını kimin kullandığını sorguladı. Olaylarda polisin biber gazı kullandığının aksine River Plate taraftarlarının Boca Juniors otobüsüne taşlı ve biber gazlı saldırıda bulunduğu da iddia edilmişti.