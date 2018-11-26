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Diego Armando Maradona’dan Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri’ye ağır suçlama: Ülkeyi yönetemiyor
Dünyadan Futbol

Diego Armando Maradona’dan Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri’ye ağır suçlama: Ülkeyi yönetemiyor

River Plate ile Boa Juniors arasında oynanması planlanan ancak çıkan olaylar nedeniyle ertelenen Libertadores Kupası final rövanş maçı sonrası Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'ye Arjantin'in efsane ismi Diego Armando Maradona'dan sert tepki geldi.

26 Kasım 2018 14:50

SKOR DIŞ HABERLER Libertadores Kupası final rövanş maçı çıkan olaylar nedeniyle ertelenmesi, Arjantin ve dünya gündemine oturdu. Buenos Aires sokaklarının savaş alanına döndüğü olaylar sonrasında Boca Juniors futbolcuları, River Plate taraftarlarının saldırısı nedeniyle yaralandı. Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), iki kez saatini değiştirdiği maçı erteleme kararı aldı. Ne zaman oynanacağı hala belli olmayan, Güney Amerika’nın Şampiyonlar Ligi’ni müzesine götürecek takımın belirleneceği, River Plate-Boca Juniors derbisi öncesi yaşananlar, eleştiri oklarını Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri’ye yöneltti. Bu eleştirilerden en sertini ise Arjantin’in efsane futbolcusu Diego Armando Maradona’dan geldi. Diego Armando Maradona, bir dönem Boca Juniors başkanlığı da yapmış olan Mauricio Macri’yi ülkeyi yönetememekle suçladı.

26 Kasım 2018 Ertelenen River Plate Boca Juniors maçından önce yaşanan olaylar polis kamerasında River Plate ile Boca Juniors arasında oynanacak Libertadores Kupası final rövanş maçı öncesi çıkan olaylar, dev derbinin ertelenmesine neden olmuştu. River Plate taraftarlarının Boca Juniors otobüsüne saldırması nedeniyle oynanamayan maç öncesi yaşananlar polis kamerasına yansıdı. İlgili Haberi Oku

Arjantin’de güvenlik sıkıntısı olduğunun altını çizen Diego Armanda Maradona, “Arjantin'de güvenlik diye bir şey yok. Maçtan önce olanların terörden hiçbir farkı yok. Her yerde hırsızlar var. İnsanlar yiyecek yemek bulamıyor. Macri ülkeyi yönetemiyor. Babası bir milyoner… Fakirin halinden anlamıyor. Hayatında çamur bile görmemiştir. Tarihin tartışmasız en kötüsü… Zengin daha da zenginleşiyor, fakir daha da fakirleşiyor” şeklinde sert eleştiride bulundu.

Son güncelleme 14:50 | 26 Kasım 2018
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