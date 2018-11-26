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CANLI YAYIN: Göztepe Başakşehir maçı canlı izle!
Medipol Başakşehir

CANLI YAYIN: Göztepe Başakşehir maçı canlı izle!

Süper Lig'de 13. hafta Göztepe Başakşehir maçı ile bitecek. Galatasaray'ın puan kaybı yaşamasının ardından haftayı lider olarak tamamlamayı garantileyen Başakşehir Göztepe karşısında 3 puanı hanesini yazarak zirve yarışında puan farkını açmak istiyor. Ligdeki ilk 12 maçında 27 puan toplayan Medipol Başakşehir, liderlik koltuğunda oturuyor. İlk 12 hafta sonunda 6 galibiyet ve 6 yenilgisi bulunan Göztepe ise 18 puana sahip. İşte Göztepe Başakşehir maçı ile ilgili bütün ayrıntılar...

26 Kasım 2018 19:04

Süper Lig 13. hafta kapanış maçında Göztepe Başakşehir’i ağırlıyor. Haftayı lider olarak kapatmayı garantileyen Başakşehir, Göztepe karşısında kazanarak avantaj elde etmek istiyor. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde Göztepe Başakşehir canlı yayın bağlantısı haberde yer alıyor.  İşte Göztepe Başakşehir maçı ile ilgili merak edilen ayrıntılar…

GÖZTEPE BAŞAKŞEHİR CANLI İZLE

Süper Lig’de bu sezon berabere kalmayan iki takımdan biri olan Göztepe, Bornova Stadı’nda oynadığı son 5 maçta fire vermedi.

Başakşehir ligdeki son 4 maçını ‘tek farkla’ kazandı, 3’ünde gol yemedi.

26 Kasım 2018 CANLI | Göztepe 0-0 Başakşehir Spor Toto Süper Lig'in 13. hafta kapanış maçında lider Medipol Başakşehir, bugün deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar SKOR'da... İlgili Haberi Oku

İLK 11’LER BELLİ OLDU

Göztepe'nin ilk 11'i: Beto, Gassama, Reis, Titi, Berkan, Alparslan, Castro, Borges, Halil, Yasin, Jarome

Medipol Başakşehir'in ilk 11'i: Mert, Caicara, Da Costa, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Gökhan, Visca, Mossoro, Napoleoni, Bajic

Son güncelleme 20:11 | 26 Kasım 2018
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