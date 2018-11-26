CANLI YAYIN: Göztepe Başakşehir maçı canlı izle!

Süper Lig 13. hafta kapanış maçında Göztepe Başakşehir’i ağırlıyor. Haftayı lider olarak kapatmayı garantileyen Başakşehir, Göztepe karşısında kazanarak avantaj elde etmek istiyor. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde Göztepe Başakşehir canlı yayın bağlantısı haberde yer alıyor. İşte Göztepe Başakşehir maçı ile ilgili merak edilen ayrıntılar…

GÖZTEPE BAŞAKŞEHİR CANLI İZLE

Süper Lig’de bu sezon berabere kalmayan iki takımdan biri olan Göztepe, Bornova Stadı’nda oynadığı son 5 maçta fire vermedi.

Başakşehir ligdeki son 4 maçını ‘tek farkla’ kazandı, 3’ünde gol yemedi.

CANLI | Göztepe 0-0 Başakşehir Spor Toto Süper Lig'in 13. hafta kapanış maçında lider Medipol Başakşehir, bugün deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar SKOR'da... İlgili Haberi Oku

İLK 11’LER BELLİ OLDU

Göztepe'nin ilk 11'i: Beto, Gassama, Reis, Titi, Berkan, Alparslan, Castro, Borges, Halil, Yasin, Jarome

Medipol Başakşehir'in ilk 11'i: Mert, Caicara, Da Costa, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Gökhan, Visca, Mossoro, Napoleoni, Bajic