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CANLI | Göztepe Başakşehir (20:00)
Futbol

CANLI | Göztepe Başakşehir (20:00)

Spor Toto Süper Lig'in 13. hafta kapanış maçında lider Medipol Başakşehir, bugün deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar SKOR'da...

26 Kasım 2018 17:12

Bornova Stadı’nda oynanacak müsabaka, saat 20.00’de başlayacak. Maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Muhtemel 11’ler…

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Kadu, Titi, Berkan, Borges, Castro, Halil, Poko, Yasin, Jerome

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caicara, Da Costa, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Emre, Visca, Mossoro, Kerim, Bajic

Ligdeki ilk 12 maçında 27 puan toplayan Medipol Başakşehir, liderlik koltuğunda oturuyor.

İlk 12 hafta sonunda 6 galibiyet ve 6 yenilgisi bulunan Göztepe ise 18 puana sahip.

İki takımda da üç eksik var

Medipol Başakşehir’de sakatlıkları süren Eljero Elia ve Alparslan Erdem bu maçta da forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte sarı kart cezalısı Mahmut Tekdemir de Göztepe müsabakasında takımındaki yerini alamayacak.

Göztepe’de ise sakatlıkları bulunan Adama Traore, Deniz Kadah ve Kerem Atakan Kesgin bu akşamki maçta forma giyemeyecek.

Sarı kart ceza sınırında bulunan Titi, Wallace Reis, Lamine Gassama, Celso Borges ve Alpaslan Öztürk bugün de kart görmeleri halinde 14. haftadaki Antalyaspor maçında oynayamayacak.

Son güncelleme 17:22 | 26 Kasım 2018
Başakşehir göztepe
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