Bu maçın kazananı Ünal hoca

Trabzonsporlu futbolcular tam kapasitelerini ortaya koydu. Ünal Karaman rakibi iyi analiz etmiş. Taktik ve oyun disiplini mükemmeldi. Bloklar arasında hiç kopma olmadı. Fenerbahçe'ye pas yapacak boş alan bırakmadılar. Rakip futbolculara baskı yaparak top kullanmalarına izin vermediler. Sağ kanatta Pereira ve Abdulkadir ile gerçekleştirdiği etkili akınlarla rakibin sol tarafını çok iyi kullanarak hücumlar gerçekleştirdi ve pozisyonlar buldu. Merkezden de Yusuf ve Sosa ile etkili akınlar yaptı. Yusuf'un etkili şutları vardı ama gol olmadı. Novak sol açık gibi oynadı, tam zamanında golünü attı. Trabzonspor oyunun her bölgesinde rakipten çok daha iyi futbol oynadı, oyun anlamında büyük üstünlük sağladı. Özellikle rakibin iki kanat bölgesi hiç defans yapmayarak çok fazla top kaybı yaparak Trabzonspor'un pozisyon bulmasını sağladı.

Sahada altyapıdan 20 yaşında 4 futbolcu vardı. Sadi Tekelioğlu hocayı kutlamak gerekiyor. Trabzonspor taraftarı da mükemmeldi, takımına büyük destek verdi ama küfürler ve sahaya atılan yabancı maddeler hiç yakışmadı. Taraftar rakibe saygı duymalı asla kötü tezahüratta bulunmamalı. Sonuç ne olursa olsun spor ahlakı ve spor kültürü içerisinde takımına destek vermeli ve tribünde böyle bulunmalı.

Takımın yıldızı tüm Trabzonspor takımıdır. Ünal hoca ve 20'li yaşlardaki Abdulkadir, Yusuf, Hüseyin ve Uğurcan'a ayrı bir parantez açmak lazım. Ünal hocayı ve genç oyuncuları tebrik ediyorum, başarının devamını diliyorum.

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