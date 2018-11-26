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Bayern Münih, Lewandowski ve Müller’i ödüllendirdi
Dünyadan Futbol

Bayern Münih, Lewandowski ve Müller’i ödüllendirdi

Bayer Münih’li futbolcular Thomas Müller ve Robert Lewandowski, ülkeleri adına 100. maçlarına çıkmasından dolayı Alman ekibi tarafından ödüllendirildi.

26 Kasım 2018 16:28

Bayern Münih, kadrosunda bulunan Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski ve Alman Thomas Müller'e ülkeleri adına 100. milli maçlarına çıkmasından dolayı ödül verdi.Fortuna Düsseldorf maçı öncesinde seremonide anons edilen 2 futbolcuya Bayern Münih CEO’su Karl-Heinz Rummenigge tarafından fotoğraf ve çiçek takdim edildi.

Almanya Milli Takımı adına 100. maçına çıkan Thomas Müller, 38 gol ve 36 asistlik performans gösterirken, Polonya Milli Takımı futbolcusu Robert Lewandowski ise 102 maçta 55 gol ve 19 asistlik performans ortaya koydu.

Son güncelleme 16:28 | 26 Kasım 2018
bayern münih Robert Lewandowski thomas müller
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