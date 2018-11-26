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Balıkesirspor Baltok Ümraniyespor maçı kaldığı yerden oynanacak!
TFF 1.Lig

Balıkesirspor Baltok Ümraniyespor maçı kaldığı yerden oynanacak!

Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında 17 Eylül'de oynanan ve hakeme saldırı nedeniyle yarıda kalan 'Balıkesirspor Baltok Ümraniyespor' müsabakasına, 28 Kasım Çarşamba günü saat 19.00'da 46. dakikadan devam edilecek.

26 Kasım 2018 15:38

Spor Toto 1. Lig’in 5. haftasında 17 Eylül’de oynanan ve hakeme saldırı nedeniyle yarıda kalan Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor müsabakasına 46. dakikadan devam edilecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Balıkesir Atatürk Stadı’nda oynanan ve ilk yarının bitiminde oyuncular ve hakem heyeti soyunma odasına doğru giderken ev sahibi takımın bir taraftarının hakem Atilla Karaoğlan’a saldırması üzerine tatil edilen müsabakayla ilgili kararını verdi.

İlk yarısı 0-0 sona eren mücadele, 28 Kasım Çarşamba günü saat 19.00’da 46. dakikadan itibaren oynanacak. Karşılaşmada hakem Kutluhan Bilgiç düdük çalacak. Bilgiç’in yardımcılıklarını Kamil Çetin ile Hüseyin Aylak üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak.

Son güncelleme 15:40 | 26 Kasım 2018
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