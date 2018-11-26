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Aziz Yıldırım’a ibra şoku!
Fenerbahçe

Aziz Yıldırım’a ibra şoku!

Fenerbahçe Futbol AŞ'nin olağan genel kurul toplantısında eski başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, Mithat Yenigün, Ozan Balaban, Önder Fırat ibra edilmedi.

26 Kasım 2018 20:06

Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamaya göre, Fenerbahçe Futbol AŞ’nin 1 Haziran 2017 ile 31 Mayıs 2018 özel hesap dönemini kapsayan faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası, olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Aziz Yıldırım, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, Mithat Yenigün, Ozan Balaban ve Önder Fırat bu hesap dönemi içindeki faaliyetlerinden dolayı ibrası için yeterli çoğunluğun sağlanamaması üzerine ibra edilmedi.

Diğer yandan, sarı-lacivertli kulübün yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük ise ibra edildi.

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Son güncelleme 20:09 | 26 Kasım 2018
Aziz Yıldırım Fenerbahçe
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