Spor Toto Süper Lig’in 13.haftasında Trabzonspor’a deplasmanda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe’de Ayew’in parmağında kırık tespit edildi. Rakibi Onazi ile girdiği ikili mücadelenin ardından eline darbe alan ve acılar içinde kalan Ayew, sağlık ekibinin yaptığı sargıdan sonra oyuna devam etmişti. Maçın ardından bugün MR’ı çekilen Ganalı oyuncunun sağ el dördüncü parmağında kırık tespit edildi.

Ayew’in hafta içi UEFA Avrupa Ligi’nde oynanacak Dinamo Zagreb karşılaşmasında forma giyip giymeyeceği maç saatinde belli olacak.

Fenerbahçe-Dinamo Zagreb maçını Robert Schörgenhofer yönetecek UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'nin D Grubu'ndaki Dinamo Zagreb maçının hakemleri açıklandı. İlgili Haberi Oku