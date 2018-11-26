SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: 230 günlük hasret sona erdi
Antalyaspor’a Doukara şoku
Antalyaspor

Antalyaspor’a Doukara şoku

Antalyaspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sakatlanan Souleymane Doukara, cumartesi günü Göztepe maçında forma giyemeyecek.

26 Kasım 2018 16:13

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, deplasmandaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı mağlubiyetinin üzüntüsünü yaşıyor. Ligde Akhisarspor maçının ardından Erzurum deplasmanında da puan kaybeden kırmızı beyazlılar, 1 Aralık Cumartesi saat 16.00’da sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

Antalyaspor, Göztepe maçını kazanarak, ligin ilk yarısında kalan maçlardan maksimum puan kazanmayı hedefliyor. Kırmızı beyazlılarda, kasığındaki sakatlığı nedeniyle ülkesinde tedavi gören Charles’in yanı sıra Erzurum deplasmanında sakatlanarak maçı tamamlayamayan Doukara da takımdan bir süre ayrı kalacak.

Golcü futbolcu, sağ arka adalesindeki sakatlık nedeniyle cumartesi günü Göztepe karşılaşması ile Ziraat Türkiye Kupası 5’inci eleme turunda 4 Aralık Salı günü Darıca Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

Son güncelleme 16:13 | 26 Kasım 2018
Antalyaspor Doukara
GÜNÜN MAÇLARI
Göztepe S.K.
Bugün - 20:00
-
Istanbul Basaksehir
Çaykur Rizespor
30/11/2018 - 20:00
-
Ankaragücü
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

River Plate
Copa Libertadores Final 25.11.2018 - 23:00 Rotterdam Splatz
Boca Juniors