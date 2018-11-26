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Son Dakika: 2 gün önce istifa etti, şimdi vazgeçti!
Son dakika… Ali Dürüst istifadan vazgeçti! ‘Duygusal bir karar verdim’
Futbol

Son dakika… Ali Dürüst istifadan vazgeçti! ‘Duygusal bir karar verdim’

2 gün önce istifa kararı alan Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst, kararını bir kez daha değerlendirdiğini ve duygusal bir karar verdiğine kanaat getirip "TFF'deki bütün görevlerimi sürdürme kararı aldım" dedi.

26 Kasım 2018 17:07

Ali Dürüst’ün kamuoyuna yaptığı duyuru şu şekilde:

“Galatasaray-Atiker Konyaspor maçının ardından oluşan gerilim dolu atmosferin ve adımın üzerinde yoğunlaşan baskının neticesinde TFF’deki görevlerimden istifa ettiğimi açıklamıştım.

Ancak olayları serin kanlı biçimde değerlendirip bu kararımı gözden geçirince duygusal bir karar verdiğimin farkına vardım. Benim TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve TFF’ye güvenim tamdır.

Bu nedenle istifa kararımdan vazgeçerek TFF’deki bütün görevlerimi sürdürme kararı aldım. Türk futboluna yeni katkılar yaparak Galatasaray’ın en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğim. Kamuoyuna saygıyla duyururum.” 24 Kasım 2018 TFF`de şok istifa! Ali Dürüst görevlerini bıraktı... Son dakika gelişmesine göre; Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst, federasyondaki tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:12 | 26 Kasım 2018
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