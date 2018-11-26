Abdullah Avcı: ‘Şu anda hesap yapmıyorum’

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Göztepe’yi 2-0 mağlup ettikleir maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Daha farklı da kazanabileceklerini söyleyen Avcı, “Umarım oyunumuz gelişerek devam eder. Bugün ligin en organize takımlarından birine karşı oynadık. 1. bölgede iyi pas yapan bir takım Göztepe. Merkezi kullanmamak temel hedeflerden biriydi, kenar organizasyonları çalıştık. 7 km. fazla koştuk. Oyun içinde daha farklı kazanabilirdik. Taktik disipline sadık kalmak benim için değerli. Savunma için çok çalışıyoruz. Bu işe kafa yoran ekibime ve inanan oyuncu grubuna teşekkür ediyorum” dedi.

Savunma pozisyonuna önem verdiklerini belirten teknik adam, “Hücum ederken de savunma pozisyonunu nasıl alacaksın? Bunun detayları var ama şimdi açıklamayayım. Savunma pozisyonumuz bizim için çok değerli” ifadelerini kullandı.

Şu aşamada şampiyonluğu düşünmediklerini belirten antrenör, “Sene sonuyla ilgili şu kadar puan alırız diye bir hesap yapmıyorum. Bir sonraki maçı kazanmak üzerine, taktik disiplin üzerine düşünerek devam ediyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

Ligde zirve yarışının içinde olduklarına dikkati çeken Avcı, “Geçen sene itibarıyla da Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’la 34 hafta yarışın içindeydik. Bugün itibarıyla şöyle düşünülmesin ‘onlar yok siz varsınız’ erkenden bitmesi gerekir gibi bir durum yok. Onlar futbol kültürüne sahip, şampiyonluklar yaşamış, geri dönüşleri olan büyük camialar. Bunlarla birlikte yarışa girmek, son 4,5 senedir ilk 4’ün içinde olup, son 2 sene de şampiyonluğu kovalamak son derece değerli. Onun için bu yarış, daha ligin 13. haftası, yani üçte biri bitti, büyük bir bölümü ve uzun bir süresi daha var. Onun için ayaklarımızı sağlam basarak, doğru çalışarak, bunu en iyi şekilde götürmeye çalışacağız.” dedi.

“TAMAMEN BAŞAKŞEHİR’E ODAKLANDIM, ADIMIN BU KULÜPLERLE ANILMASI GÜZEL”

Abdullah Avcı, sezon sonunda adının Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımlarla anılması hakkındaki soruya şu cevabı verdi: “Bizimkisi bir roman. 12 senedir buradayız. Doğru işler yapmışız ki adımız bu kulüplerle anılıyor, çok teşekkür ediyorum. Şu anda ekibimle tamamen Başakşehir’e odaklandık. Şu an itibarıyla konsantrasyonumuzla doğru hikayeyi güzel bitirmek istiyoruz.”

Avcı, son 2 sezondur zirve yarışında olduklarını da sözlerine ekledi, “Ayaklarımız yere sağlam basacak. Bugün itibariyle ‘sadece biz varız’ diyemeyiz. Büyük camialarla yarışıyoruz. Onlar yarışta yok diyemem, geri dönüşleri iyi yapabilen camialar var. Biz doğru çalışacağız” yorumunu yaptı.