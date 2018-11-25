Yüksek gerilim! Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı izle! Bein Sports canlı yayın…

Süper Lig’de 13. hafta Trabzonspor Fenerbahçe maçı ile devam ediyor. Son yıllarda gergin bir atmosferde geçen zorlu mücadelede Burak Yılmaz ile Onur Kıvrak’ı kadro dışı bırakan Trabzonspor, Erwin Koeman ile yola devam etme kararı alan Fenerbahçe’yi bordo mavili taraftarlar karşısında yenmek istiyor. Trabzon’da galibiyet yüzdesi son maçlarda oldukça yüksek olan Fenerbahçe Trabzonspor’u yenerek çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe’de Aatıf, Dirar, Volkan Demirel ve Ozan Tufan kadro dışı. Soldado ve Jailson cezalı, Şener ve Alper Potuk ise sakat. Trabzonspor’da Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak kadro dışı. Mustafa Akbaş ise sakatlığı nedeniyle oynamayacak. Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı yayın bağlantısı aşağıda yer alıyor.

MAÇ ÖNCESİ CANLI YAYIN

TRABZONSPOR FENERBAHÇE CANLI İZLE

TRABZONSPOR FENERBAHÇE 11’LER

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Pereira, Zargo Toure, Hüseyin, Novak, Onazi, Sosa, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Nwankaeme, Rodallega

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Andre Ayew, Valbuena, Frey, Slimani

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 13. Hafta mücalesinde Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. saat 19:00'da başlayacak Trabzonspor Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.