Ünal Karaman: İnşallah üç yıl içinde iskeleti kendi oyuncularımızdan oluşturacağız

Maçı değerlendiren Ünal Karaman, “Daha önce kaybettiğimiz müsabakalarda da, gerçekçi olarak konuşursak hak etmediğimiz mağlubiyetler var. Bugünkü gibi coşkulu oynamadık, onu kabul edebilirim. Başakşehir ligin ilk maçıydı, o ilk maçtı. Onun dışında puan kaybettiğimiz çok müsabakada kazanabilecek bir oyun vardı ortada. Ülkede sonuçlar ön plandadır. Her hafta kazanmak için çalışıyoruz, bu hafta da öyle hazırlandık. Arkadaşlarımız coşkuyu gösterdi, iyi mücadele etti. Daha farklı sonuçlanması gereken bir maçtı ama bize eziyet çektirecekler, yine acı çektirecekler. Yine de mücadeleleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Genç oyunculara önem verdiklerini belirten teknik adam, “Gelecekte uzun vadeli farklı planlamalar içinde fikrimizi söylüyoruz, tecrübeleri paylaşıyoruz. Biz oluruz, olmayız, Trabzonspor’un bir kültürü var. Onur da ilk geldiği dönemde milli takıma göndereceğiz demiştim. Uğurcan’ı da göndereceğiz. Abdülkadir ile Yusuf daha önce vitrine koyduğumuz oyunculardı. İnşallah üç yıl içerisinde takım iskeletinin omurgasını kendi oyuncularımızdan oluşturacağız. Biz hazırlıklıyız. İnşallah iyi planlamalarla gelişimlerini, eğitimlerini tamamlayıp, zorlu profesyonel hayata daha hazır oyuncuları katma planlarımız var. Biz hazırlıklıyız ama kendi doğrularımızla her türlü şeyi paylaşacağız.” ifadelerini kullandı.

Taraftarlara mesajı sorulan Karaman, “Profesyoneller, oyuncular, başkanlar, yöneticiler, bizler gelip geçiyoruz ama aslolan taraftar. Bu takım taraftarın takımı. Kötü sonuç aldım, gelmeyeyim demesinler. Her maç bu coşkuyu hissetmeliler. Bugün çok özel bir gündü, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu coşkulu oyunu ve galibiyeti çok arzuluyorduk.” dedi.