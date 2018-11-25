Ünal Karaman: Bugün onların günü çıksınlar oynasınlar

Ünal Karaman Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Karaman, genç oyunculardan oluşan 11’ini değerlendirirken çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Karaman’ın açıklamaları:

“Geçmişte İngiltere ile milli maç yaparken, orada oynayan genç bir oyuncu ile çok yorum yapıyorduk. O, bugün sahanın tecrübeli isimlerinden. Bu müsabakaları aşacaklar ki, büyük isimler olsunlar. Bugün genç oyuncularımızın günü, çıksınlar oynasınlar. Bu tarz maçlara çıkacaklar ki Trabzonspor tarihine, Türk futboluna damga vuracaklar.

“Fenerbahçe kaliteli futbolculara sahip bir takım. Hafta boyu hazırlığımızı ona göre yapıyoruz. Arkadaşlarımız bu heyecanı yaşarken, arkalarındaki milyonların neler hissettiğini de hissederek sahada olacaklar. Olabildiğince iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Futbolcu kalitesi Fenerbahçe’nin ligdeki durumunu yansıtmıyor. Onlar açısından olduğu kadar bizim için de zor bir maç olacak. Hafta boyu hazırlığımızı ona göre yapıyoruz ama bazen istediklerimiz sahaya yansımıyor. Onun için arkadaşlarımız bu heyecanı coşkuyu yaşarken tribündeki ve milyonlarca taraftarın da neler hissettiğini bilerek sahada olacak. Olabildiğince en iyi şekilde hazırlandığımızı düşünüyorum.