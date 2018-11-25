SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Nefesler tutuldu, herkes bu maçı bekliyor! İşte 11'ler
Trabzonspor

Trabzonspor Fenerbahçe U21 maçında kavga! Futbolcular tekme tokat birbirine girdi

Trabzonspor ile Fenerbahçe U21 takımları arasında oynana maçta istenmeyen görüntüler yaşandı. İki takım futbolcuları, maç oynanırken tekme tokat birbirine girdi.

25 Kasım 2018 16:23

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçında önce U21 takımları Kadir Özcan Tesisleri’nde karşı karşıya geldi. Gergin geçen ve 0-0 sona eren karşılaşmanın son dakikalarında ortalık bir anda karıştı. Fenerbahçe U21 takımı kalecisi Abdullah Yiğiter ile Trabzonspor U21 takımının futbolcusu Behlül Aydın arasındaki tartışma bir anda büyüdü. Diğer futbolcuların da karıştığı olaylar, tekme tokat kavgaya dönüştü.

25 Kasım 2018 Haftanın maçı Trabzonspor Fenerbahçe: Ya çıkış ya çöküş! Haftanın en önemli maçında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ligde son 4 haftada 3 beraberlik 1 mağlubiyet alan Trabzonspor, bugün ağırlayacağı Fenerbahçe'yi 8 yıldır yenemiyor. Son 3 resmi maçını kaybetmeyen Fenerbahçe, üst üste iki galibiyetle zorlu deplasmana çıkıyor. İlgili Haberi Oku

Karşılaşmanın son dakikalarında kornere giden topu almak için Abdullah Yiğiter ile Behlül Aydın arasındaki yaşanan gerilim, diğer futbolcuların ve yedek kulübelerinin de karışması ile alevlendi. Tekme tokat birbirine giren futbolcular, zor sakinleştirildi. Maçın hakemi Cem Alpay, Trabzonspor’dan Behlül Aydın, Ali Osman Karnapoğlu, Koray Kılınç, Fenerbahçe’den ise Abdullah Yiğiter ve Abdullah Yerli’ye kırmızı kart gösterdi.

Hakem Cem Alpay, daha sonra kornerin kullanılmasının ardından maçın son düdüğünü çaldı.

Son güncelleme 18:34 | 25 Kasım 2018
Fenerbahçe trabzonspor
GÜNÜN MAÇLARI
Sivasspor
Bugün - 12:30
1
-
1
Çaykur Rizespor
Akhisarspor
Bugün - 15:00
2
-
4
Bursaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

MKE Ankaragücü
Türkiye Spor Toto Süper Lig 24.11.2018 - 19:00 Rotterdam Splatz
Beşiktaş