Trabzonspor Fenerbahçe U21 maçında kavga! Futbolcular tekme tokat birbirine girdi

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçında önce U21 takımları Kadir Özcan Tesisleri’nde karşı karşıya geldi. Gergin geçen ve 0-0 sona eren karşılaşmanın son dakikalarında ortalık bir anda karıştı. Fenerbahçe U21 takımı kalecisi Abdullah Yiğiter ile Trabzonspor U21 takımının futbolcusu Behlül Aydın arasındaki tartışma bir anda büyüdü. Diğer futbolcuların da karıştığı olaylar, tekme tokat kavgaya dönüştü.

Haftanın maçı Trabzonspor Fenerbahçe: Ya çıkış ya çöküş! Haftanın en önemli maçında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ligde son 4 haftada 3 beraberlik 1 mağlubiyet alan Trabzonspor, bugün ağırlayacağı Fenerbahçe'yi 8 yıldır yenemiyor. Son 3 resmi maçını kaybetmeyen Fenerbahçe, üst üste iki galibiyetle zorlu deplasmana çıkıyor. İlgili Haberi Oku

Karşılaşmanın son dakikalarında kornere giden topu almak için Abdullah Yiğiter ile Behlül Aydın arasındaki yaşanan gerilim, diğer futbolcuların ve yedek kulübelerinin de karışması ile alevlendi. Tekme tokat birbirine giren futbolcular, zor sakinleştirildi. Maçın hakemi Cem Alpay, Trabzonspor’dan Behlül Aydın, Ali Osman Karnapoğlu, Koray Kılınç, Fenerbahçe’den ise Abdullah Yiğiter ve Abdullah Yerli’ye kırmızı kart gösterdi.

Hakem Cem Alpay, daha sonra kornerin kullanılmasının ardından maçın son düdüğünü çaldı.